        Son dakika: Alkol masasında tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü 2 ağır yaralı | Son dakika haberleri

        Alkol masasında tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü 2 ağır yaralı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde alkol alan 3 arkadaş arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönmesiyle 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 09:53 Güncelleme: 08.01.2026 - 09:54
        Alkol masasındaki tartışma kanlı bitti
        Manisa'nın Akhisar ilçesinde alkol alan 3 arkadaş arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönmesiyle 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

        ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'nın haberine göre olay,dün saat 21.00 sıralarında Medar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan 3 arkadaş Mert Aybar, Mehmet Ç. (22) ve Emre T. (27) arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

        BİRBİRLERİNE AV TÜFEKLERİYLE ATEŞ AÇTILAR

        Olayın büyümesi üzerine 3 arkadaş da birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı. Silah seslerinin duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde vücuduna domuz kurşunu isabet eden Mert Aybar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği, Mehmet Ç. ve Emre T.’nin ise ağır yaralandığı belirlendi.

        CANSIZ BEDEN ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

        Yaralılar ambulanslar ile Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, Aybar’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

