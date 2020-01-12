DHA

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde, bir hafta önce polise bıçakla saldırdığı iddiasıyla vurularak öldürülen 38 yaşındaki Türk vatandaşı Mehmet Bulğu için Wuppertal´da protesto düzenlendi. 200 kişinin katıldığı protestoyu, Türkiye Sevdalıları Wuppertal Derneği organize etti.

"HİÇBİRİ POLİSE SALDIRDIĞI İÇİN KATLEDİLMEDİ"

DHA'da yer alan habere göre protestonun yapıldığı bölgede konuşan dernek başkanı Murat Güneş, "Polis kurşunuyla kurban verdik. Bizler vatandaşlarımıza sahip çıkmak zorundayız. İnsan haklarının, demokrasinin olduğu bir yerde 7 yılda 8 vatandaşımızı katlettiler.

Bunların hiçbiri polise bıçak ve silahla saldırdığı için katledilmedi. Polis kendisini kanıtlamak için vatandaşlarımızı katlediyor. Geçen yıl Cuma´ya gitmek için hazırlanan Hamit Paksoy, elinde silah olmadığı halde 30 polisin saldırısıyla katledildi" dedi.

"ALMAN MAKAMLARI POLİSİ TEBRİK ETTİ"

Türklere birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi çağrısında bulunan Murat Güneş, konuşmasının sonunda, öldürülen Türk genciyle ilgili Alman yönetiminin verdiği demeçleri eleştirdi. Güneş, "Alman makamlarının verdiği demeçler bir skandaldır. Polisi tebrik ediyorlar" ifadelerini kullandı.

4 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde yaşayan Mehmet Bulğu, pazar akşamı polis tarafından 4 kurşunla vurularak hayatını kaybetmişti. Polis, karakol önünde park eden araçlarına Bulğu'nun elindeki sopayla vurduğu, daha sonra kendilerine yönelip "dur" ihtarına uymadığı için vurulduğunu açıklamıştı.

Alman basını ise Bulğu'nun tekbir getirdiği ve terör örgütleriyle bir bağlantısı olabileceğini iddia etmiş ancak Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, savcılık ve polis yaptıkları açıklamalarla bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.