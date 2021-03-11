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Almanya Başbakanı Angela Merkel uyarmıştı: Almanya'da salgının 3. dalgası başladı!

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yeni tip koronavirüs salgının üçüncü dalgasına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söylemesinin ardından, Robert Koch Enstitüsü Başkanı, koronavirüs salgınında Almanya'da üçüncü dalganın başladığını bildirdi.

SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Angela Merkel uyarmıştı: Almanya'da salgının 3. dalgası başladı! - Haberler
Merkel uyarmıştı: 3. dalga başladı!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Almanya'da üçüncü dalganın başladığını bildirdi.

Wieler, Cenevre'deki BM Gazeteciler Cemiyetinde yaptığı açıklamada, "Çok net işaretler var. Üçüncü dalga, Almanya'da çoktan başladı." ifadesini kullandı.

Üçüncü dalga nedeniyle çok endişeli olduğunu vurgulayan Wieler, aşılanmaya rağmen koruyucu önlemlerin sıkı şekilde uygulanmasını istedi.

Wieler, herhangi bir üretim ya da lojistik sorununun çıkmaması durumunda sonbaharda Almanya'nın yüzde 80'inin aşılanmış olacağına ve ancak bu sayede virüse karşı bağışıklık kazanılabileceğine dikkati çekerek, "Ancak böyle bir durumda Almanya'daki tüm tedbirler kaldırılabilir." dedi.

MERKEL UYARMIŞTI

Almanya Başbakanı Angela Merkel, salgına karşı mücadele eden çalışanlarla video konferans yöntemiyle bir araya gelmişti.

Merkel burada yaptığı konuşmada, koronavirüs salgını ile mücadelede önümüzde 3-4 aylık zorlu bir dönem olduğunu vurgulamış, salgının hala ciddi bir tehdit olduğunu ve aşılamanın ardından normale dönüşün mümkün olabileceğini söylemişti.

SON 24 SAATTE 321 KİŞİ ÖLDÜ

RKI'dan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 321 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 72 bin 810'a çıktı.

Öte yandan salgının başlangıcından bu yana vefat eden Türk vatandaşlarının sayısı 1700 oldu.

Ülkede son 24 saatte 14 bin 356 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, toplam vaka sayısı 2 milyon 532 bin 947'ye yükseldi.

5 milyon 756 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 2 milyon 675 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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