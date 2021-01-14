Almanya'da Kovid-19 alarmı: Ordu sahaya iniyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: Almanya'da koronavirüs alarmı: Ordu sahaya iniyor! - Haberler
ABONE OL

Almanya'da koronavirüs alarmı: Ordu sahaya iniyor!

Almanya'da koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 1244 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana en yüksek can kaybı sayısı kaydedildi. Öte yandan Almanya Savunma Bakanı, koronavirüs ile mücadele kapsamında 10 bin askerin Covid-19 testi yapması için görevlendirildiğini duyurdu

SON DAKİKA: Almanya'da koronavirüs alarmı: Ordu sahaya iniyor! - Haberler
Almanya'da Kovid-19 alarmı: Ordu sahaya iniyor!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Ajanslar

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1244 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek can kaybı sayısına ulaşıldı.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 25 bin 164 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 978 bin 590’a yükseldi.

Son 24 saatte 1244 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 43 bin 881’e çıktı.

Bugün açıklanan can kaybı sayısı, "salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı" oldu.

Şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı 1188 ile 8 Ocak’ta kaydedilmişti.

Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının 5 bin 185 olduğu, bunlardan 2 bin 970'nin entübe edildiği bildirildi.

Ülkede şu ana kadar 750 bin kişiye korona aşısı yapıldığı da kaydedildi.

10 BİN ASKER SALGIN MÜCADELESİ İÇİN SAHAYA İNİYOR

Almanya, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 10 bin askerini Covid-19 testi yapması için görevlendirdi. Almanya, 10 bin askerini ülke genelinde Covid-19 testi yapmaları için görevlendirdi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Covid-19 testi yapmakla görevlendirilen 10 bin askerin özellikle yaşlıların ve huzur evlerinde kalanların Covid-19 testlerinin daha hızlı bir şekilde yapılmasına katkı sağlayacağını açıkladı.

Yaşlıların yardıma muhtaç olduğunu ve salgına karşı en büyük kayıpların huzur evi sakinlerinin olduğunu hatırlatan Kramp-Karrenbauer, askerlerin hızlı test için sahada çalışmalarının salgına karşı verilen mücadeleye büyük katkı sağlayacaklarını ifade etti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Twitter CEO'su Dorsey: Trump'ın hesabının kapatılması doğru karardı
DÜNYATwitter CEO'sundan Trump açıklaması!
"KAÇACAK!" Son dakika: Trump hakkında flaş iddia
DÜNYAFlaş iddia: Trump kaçacak mı?
AB'den "böcek yenebilir" görüşü - Haberler
DÜNYAAB'den "böcek yenebilir" görüşü
SİL BAŞTAN! Son dakika: Çin'de korona alarmı! 8 ay sonra ilk kez
DÜNYAÇin'de vakalar artıyor! 8 ay sonra ilk ölüm!
SIRT ÇEVİRDİ! Son dakika: Trump'tan Kongre'yi basanlara net mesaj
DÜNYATrump'tan Kongre binasını basanlara net mesaj!
İSYAN! Son dakika: Brüksel sokakları alev alev yanıyor!
DÜNYABrüksel sokakları karıştı!
Sosyal medya platformu Snapchat, Trump'ın hesabını kapatacak
DÜNYABir sosyal medya platformu daha Trump'ın hesabını ...
İtalya'da Ndrangheta'ya yönelik büyük mafya davası başladı
DÜNYAİtalya'da büyük mafya davası başladı
ABD, Kovid-19 kaynaklı günlük ölümlerde en yüksek sayılara ulaştı
DÜNYAABD, Kovid-19 nedenli günlük ölümlerde rekor seviyede
Trump'tan Kongre baskınına karışanlara mesaj: "Adalet önüne getirileceksiniz"
DÜNYATrump'tan Kongre baskınına karışanlara 'adalet' ...