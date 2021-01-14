Almanya'da Kovid-19 alarmı: Ordu sahaya iniyor! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1244 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek can kaybı sayısına ulaşıldı.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 25 bin 164 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 978 bin 590’a yükseldi.

Son 24 saatte 1244 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 43 bin 881’e çıktı.

Bugün açıklanan can kaybı sayısı, "salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı" oldu.

Şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı 1188 ile 8 Ocak’ta kaydedilmişti.

Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının 5 bin 185 olduğu, bunlardan 2 bin 970'nin entübe edildiği bildirildi.

Ülkede şu ana kadar 750 bin kişiye korona aşısı yapıldığı da kaydedildi.

10 BİN ASKER SALGIN MÜCADELESİ İÇİN SAHAYA İNİYOR

Almanya, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 10 bin askerini Covid-19 testi yapması için görevlendirdi. Almanya, 10 bin askerini ülke genelinde Covid-19 testi yapmaları için görevlendirdi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Covid-19 testi yapmakla görevlendirilen 10 bin askerin özellikle yaşlıların ve huzur evlerinde kalanların Covid-19 testlerinin daha hızlı bir şekilde yapılmasına katkı sağlayacağını açıkladı.

Yaşlıların yardıma muhtaç olduğunu ve salgına karşı en büyük kayıpların huzur evi sakinlerinin olduğunu hatırlatan Kramp-Karrenbauer, askerlerin hızlı test için sahada çalışmalarının salgına karşı verilen mücadeleye büyük katkı sağlayacaklarını ifade etti.