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Altın fiyatında yeni tarihi rekor

Artan belirsizliklerle değerlenen altının ons fiyatı 1.985 dolarla yeni tarihi zirvesine ulaştı

Son dakika
AA / HABERTURK.COM

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve merkez bankalarının eşi görülmemiş teşvikleriyle tarihi zirvelerinde seyreden altının onsu, bugün rekorunu 1.985.18 dolara taşıdı.

Altının onsu saat 14.20 itibarıyla yüzde 0.32 azalışla 1.969 dolardan işlem görüyor.

Geçen hafta 1.983,00 dolarla tarihi zirvesini gören ve haftayı yüzde 0,97 artışla 1.975,25 dolardan tamamlayan altının onsu, bu hafta rekorunu 1.985,18 dolara taşıdı.

Geçen haftayı yüzde 0.73 kazançla 443,15 liradan tamamlayın altının gram fiyatı da bugün uluslararası piyasalarda 446.06 lirayla rekor seviyeyi görmesinin ardından yüzde 0.15 azalışla 442.35 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Teknik açıdan altının ons fiyatı için 2.000 doların önemli direnç konumunda bulunduğunu vurgulayan analistler, 1.970 doların ise destek olarak takip edileceğini kaydetti.

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