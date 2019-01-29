Son Dakika Altın fiyatları! 29 Ocak Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları yükselişte! Haftanın açılış gününde yatırımcılar tarafından altın fiyatları merakla takip ediliyor. Güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,98 yükselişle 224,25 liradan, çeyrek altın fiyatları ise 0,97 yükselişle 366,64 liradan işlem görüyor. Güncel çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte, 29 Ocak canlı altın fiyatları...