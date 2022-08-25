Analistler, enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan yatırımcıların merkez bankalarının aksiyonlarına ilişkin daha fazla netlik beklediğini belirterek, piyasaların Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'ndan gelecek haber akışına odaklandığını ifade etti.

Dünyanın dört bir yanından akademisyenler, merkez bankacıları ve piyasa katılımcılarının yer aldığı Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu, bu yıl "Ekonomi ve Politika Üzerindeki Kısıtlamaların Yeniden Değerlendirilmesi" başlığı altında gerçekleştirilecek.

İki gün sürecek sempozyum kapsamında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da yarın bir konuşma yapacak.

Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın son toplantısına ilişkin tutanakların yanı sıra ABD'de büyümenin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.780 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

25 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları, hareketliliğini sürdürüyor. Son günlerde istikararlı bir seyir göstermeyen altın fiyatları yatırımcıları tereddüt ediyor. Piyasaları takip eden vatandaşlar "Altın fiyatları ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, altın fiyatları kaç TL? İşte 25 Ağustos bugün güncel altın fiyatları ile cumhuriyet altını, çeyrek altın, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...

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