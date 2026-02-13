Amasya'da feci kaza! Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü
Amasya'da bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü Zafer Bozkurt ile araçta bulunan Ümit Çotanak olay yerinde yaşamını yitirdi. TIR sürücüsü gözaltına alındı
Amasya'nın Taşova ilçesinde TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
TIR'A ARKADAN ÇARPTI
AA'daki habere göre kaza; Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana geldi. Zafer Bozkurt idaresindeki otomobil, D-100 kara yolu Şahinler köyü kavşağı mevkisinde akaryakıt istasyonundan yola çıkan İsa T. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ümit Çotanak, olay yerinde yaşamını yitirdi.
GÖZALTINA ALINDI
TIR sürücüsü İsa T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.