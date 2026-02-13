Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Amasya'da feci kaza! Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü | Son dakika haberleri

        Amasya'da feci kaza! Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü

        Amasya'da bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü Zafer Bozkurt ile araçta bulunan Ümit Çotanak olay yerinde yaşamını yitirdi. TIR sürücüsü gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 12:36 Güncelleme: 13.02.2026 - 12:36
        Amasya'nın Taşova ilçesinde TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        TIR'A ARKADAN ÇARPTI

        AA'daki habere göre kaza; Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana geldi. Zafer Bozkurt idaresindeki otomobil, D-100 kara yolu Şahinler köyü kavşağı mevkisinde akaryakıt istasyonundan yola çıkan İsa T. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

        OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ümit Çotanak, olay yerinde yaşamını yitirdi.

        GÖZALTINA ALINDI

        TIR sürücüsü İsa T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Şanlıurfa'da sosyal medyadan Türk bayrağına ve Atatürk'e hakaret iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

        Şanlıurfa'da, sosyal medya üzerinden Türk bayrağına ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        #Amasya
        #Son dakika haberler
