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HaberlerGündem3. SayfaACI OLAY | Son dakika: Ameliyat sonrası bayılmıştı! Uzman cerrah kurtarılamadı
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Son dakika haberler... Ameliyat sonrası odasında baygın bulunan kalp cerrahı profesör kurtarılamadı

Trabzon'da acı bir olay yaşandı. Kentte, Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde girdiği ameliyatın ardından dinlenmek için geçtiği odasında baygın bulunan Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. İlker Mataracı (46),15 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ani kalp durması sonucu fenalaştığı tespit edilen Mataracı´nın şüpheli bulunan ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

ACI OLAY | Son dakika: Ameliyat sonrası bayılmıştı! Uzman cerrah kurtarılamadı
Ameliyat sonrası acı olay! Kalp cerrahı kurtarılamadı
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DHA

Olay, 1 Mart günü, Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, görev yaptığı hastanede bir hastasının ameliyatını gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. İlker Mataracı, arkadaşlarına rahatsız olduğunu belirterek dinlenmek için odasına çekildi.

Prof. Dr. İlker Mataracı´nın uzun süre odasından çıkmadığı ve kapısının da kilitli olduğunu fark eden mesai arkadaşları, hastanenin özel güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Güvenlik görevlileri, içerden ses gelmeyen odanın kapısını kırıp, içeri girdi. Sağlık görevlileri, baygın halde bulunan Mataracı´ya ilk müdahalede bulundu.

Dinlenmek için girdiği odasında ani kalp durması sonucu fenalaştığı tespit edilen kalp cerrahı Prof. Dr. İlker Mataracı, 15 gündür tedavi altına alındığı yoğun bakım servisinde gece saatlerinde, meslektaşlarının tüm çabalarına karşın kurtarılamadı. Mataracı´nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖLÜMÜ KENTİ ÜZÜNTÜYE BOĞDU

Türkiye´nin sayılı kalp cerrahlarından olan ve binlerce hastanın hayatını kurtarıp şifa bulmasına vesile olan 2 çocuk babası Prof. Dr. İlker Mataracı´nın ölüm haberi, ailesi, arkadaşları, hastaları, hasta yakınları ve sağlık camiasını hüzne boğdu. Sosyal medyadan üzerinden yüzlerce takipçi, yaşamını yitiren Prof. Dr. İlker Mataracı için paylaşımlarda bulunarak, üzüntülerini dile getirdi.

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