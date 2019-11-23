Adana'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yüreğir ve Karataş ilçelerinde bir grubun bazı çiftçilerin arazilerini tehditle sürüp yerlerine tarım kredisi kullandığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında dün düzenlenen operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

MUHTAR DA ÇETEYE YARDIM ETMİŞ

AA'da yer alan habere göre polisin 6 ay süreyle teknik takip gerçekleştirdiği şüphelilerin, Karataş ilçesindeki bir mahallenin muhtarlığını yapan akrabaları S.K'nin de yardımıyla 74 kişiye ait yaklaşık 60 parsel arazinin belirli süreli kullanım hakkını daha önce aralarında anlaşma yapılmış gibi gösteren sahte evraklar hazırlayarak ele geçirdiği iddia edildi.

4 AV TÜEĞİ VE 400 SAHTE MUVAFAKATNAME

Zanlıların çiftçileri tehdit ettikleri, onların yerine yaklaşık 3 milyon lira uygun faizli tarım kredisi kullandıkları öne sürüldü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 4 av tüfeği ile yaklaşık 400 sahte muvafakatname bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında anne oğul ve baba kızın da olduğu, ayrıca bir şüphelinin üzerine kayıtlı yaklaşık 3 bin dönüm arazi bulunduğu belirlendi.

6 ŞÜPHELİ ŞU AN ARANIYOR

Bu arada, zanlıların mal varlıkları üzerine mahkemece tedbir kararı uygulandığı ifade edildi. Ekip, hakkında gözaltı kararı bulunan 6 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

12 ZANLI GÖZALTINA ALINMIŞTI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ve Karataş ilçelerinde bir grubun bazı çiftçilerin arazilerini tehditle sürüp yerlerine tarım kredisi kullandığı iddiası üzerine araştırma başlatmıştı. Yapılan çalışmanın ardından adresleri belirlenen şüphelilere yönelik dün 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, biri kadın 12 zanlı gözaltına alınmıştı.