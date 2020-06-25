Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Anayasa Mahkemesi, üç kritik düzenlemeye dair kararlarını verdi. Vekillikleri düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nun başvuruları reddedilirken, İnfaz düzenlemesinin iptal isteminin esastan görüşülmesine karar verildi. Şehirlerası yollarda gösteri yasağı öngören düzenlemenin iptal isteminin ise daha sonra karara bağlanması kararlaştırıldı.

İNFAZ DÜZELENMESİ ESASTAN GÖRÜŞÜLECEK

Nisan ayında Meclis’te kabul edilen infaz düzenlemesi ile binlerce mahkum cezaevlerinden erken tahliye ya da izin kullandırılarak serbest bırakıldı. Ancak düzenlemenin bazı suçlarla sınırlı tutulması muhalefetin tepkisini çekti. CHP düzenlemenin bazı hükümlerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. İlk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi, İnfaz Yasası’nın iptal istemini esastan görüşme kararı aldı. Başvuru önümüzdeki günlerde esastan görüşülüp karara bağlanacak. Yasanın kapsamının genişleyip genişlemeyeceği AYM’nin vereceği karar sonrası belli olacak.

HDP’LİLERİN BAŞVURUSUNA RET

AYM’nin bir diğer kritik gündemi ise siyasetin tartışmalı bir başlığına ilişkindi. HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğlulları’nın vekillerinin düşürülmesine yapılan itiraz karara bağlandı. Başvuruyu inceleyen Anayasa mahkemesi karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Yani yetkinin kendisinde değil Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu söyledi.

ŞEHİRLERARASI YOLLARDA GÖSTERİ YASAĞI

AYM, son baro başkaları eyleminde de gündeme gelen şehirlerarası yollarda gösteri yapılmasını yasaklayan düzenlemenin iptal istemini de görüştü...Manisa İdare Mahkemesi, Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nda yer alan “şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez” hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini istemişti. Yüksek Mahkeme, iptal istemini daha sonra karara bağlama kararı aldı. AYM’nin önümüzdeki günlerde bir iptal kararı verilmesi durumunda şehirlerarası yollarda gösteri yasağının kalkması gündeme gelecek.