Ankara'da son dakika deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Ankara'daki depremin büyüklüğü 3.3 olarak revize edilirken, AFAD derileri ise 3.5 olarak açıklandı. Ankara'da yaşayan vatandaşlar sosyal medya hesaplarında depremi hissettiklerine dair paylaşım yaptılar. İşte 25 Ağustos Türkiye'de meydana gelen son depremler...

Ülke İl İlçe Köy Mesafe En yakın 5 yerleşim merkezi Türkiye ANKARA YENIMAHALLE YAKACIK 2.39 Türkiye ANKARA YENIMAHALLE YUVA 3.62 Türkiye ANKARA YENIMAHALLE MEMLIK 5.10 Türkiye ANKARA KECIOREN BAGLUM_MrkKöy 6.37 Türkiye ANKARA YENIMAHALLE KARACAKAYA 6.78

Ülke İl İlçe Köy Mesafe Büyük illere uzaklığı Türkiye ANKARA Merkez - 11.51 Türkiye ISTANBUL Merkez - 339.78 Türkiye ANTALYA Merkez - 393.74 Türkiye IZMIR Merkez - 517.46 Türkiye ERZURUM Merkez - 726.20



SON DEPREMLER - 25 AĞUSTOS KANDİLLİ RASATHANESİ - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.08.25 17:00:28 37.8310 29.7200 12.7 -.- 1.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.08.25 12:16:47 40.2272 28.8953 0.0 -.- 1.9 -.- YOLCATI-NILUFER (BURSA) İlksel 2019.08.25 06:48:35 39.5413 23.8923 23.8 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel 2019.08.25 06:46:20 39.0647 27.6945 6.2 -.- 2.1 -.- BAKIR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2019.08.25 06:04:01 37.8052 29.7465 9.2 -.- 2.1 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.08.25 05:27:08 39.3057 41.9858 8.7 -.- 1.5 -.- KARAKOPRU-KARACOBAN (ERZURUM) İlksel 2019.08.25 05:11:18 37.8315 29.6720 14.0 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.08.25 04:27:27 38.8918 43.5218 2.7 -.- 2.4 -.- COLPAN-(VAN) İlksel 2019.08.25 04:05:27 34.2578 32.2873 6.8 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.08.25 03:48:23 39.0258 27.6365 5.2 -.- 1.2 -.- UCAVLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.08.25 03:21:04 37.8160 29.6563 8.4 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.08.25 02:06:48 39.4677 26.2990 5.5 -.- 1.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.08.25 01:59:21 39.5413 26.1827 5.4 -.- 2.5 -.- YUKARIKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.08.25 01:41:42 38.2967 44.9910 27.3 -.- 2.5 -.- IRAN İlksel 2019.08.25 01:31:23 40.9095 28.7518 6.3 -.- 1.7 -.- AVCILAR (ISTANBUL) İlksel 2019.08.25 01:17:40 40.0082 42.8803 5.0 -.- 1.4 -.- KORPINAR-KAGIZMAN (KARS) İlksel 2019.08.25 01:16:33 39.4778 26.2835 9.2 -.- 1.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.08.25 01:05:47 39.4892 26.2278 6.5 -.- 2.1 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.08.25 00:57:33 38.8302 34.1518 5.4 -.- 1.8 -.- ULUPINAR-(KIRSEHIR) İlksel 2019.08.25 00:45:22 39.9808 42.8495 9.1 -.- 3.1 3.2 KORPINAR-KAGIZMAN (KARS) İlksel 2019.08.24 23:37:42 39.4762 26.2717 5.4 -.- 1.9 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.08.24 23:17:35 37.8445 29.7535 11.3 -.- 1.2 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel