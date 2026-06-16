Ankara'da alçı fabrikasında yangın çıktı
Ankara'da bulunan bir alçı fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında yoğun duman gökyüzünü kaplarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Giriş: 16 Haziran 2026 - 13:54 Güncelleme:
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde alçı fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
DHA'daki habere göre; Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yer alan alçı fabrikasında, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangında yükselen duman gökyüzünü kapladı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ