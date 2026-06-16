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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ankara'da alçı fabrikasında yangın çıktı - haberler | Son dakika haberleri

        Ankara'da alçı fabrikasında yangın çıktı

        Ankara'da bulunan bir alçı fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında yoğun duman gökyüzünü kaplarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 13:54 Güncelleme:
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        Ankara'da fabrika yangını!
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        Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde alçı fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

        DHA'daki habere göre; Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yer alan alçı fabrikasında, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangında yükselen duman gökyüzünü kapladı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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