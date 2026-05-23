Ankara'da damperi açık şekilde ilerleyen TIR'ın çarptığı üst geçit yıkıldı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde damperi açık kalan TIR üst geçide çarptı. Çarpma sonucu üst geçit yıkıldı. Kazada 3 kişi yaralandı
Giriş: 23 Mayıs 2026 - 13:09
Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda damperi açık şekilde ilerleyen tırın çarptığı üst geçit yıkıldı.
Yolda seyir halinde bulunan 2 aracın da karıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar, Ankara Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin kapanan yolu trafiğe açma çalışmaları sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
