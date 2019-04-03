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Son Dakika haberine göre; Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saat 11.28'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası kısa süreli panik ve korku yaşandı. İşte 3 Nisan son depremler
KANDİLLİ RASATHANESİ 3 NİSAN SON DEPREMLER
2019.04.03 09:31:37 37.4625 29.3792 11.7 -.- 1.7 -.- OGUZ-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.03 09:02:12 37.4430 29.4150 5.0 -.- 1.7 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.03 08:54:05 37.4135 29.3908 5.0 -.- 1.5 -.- PINARYAZI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.03 08:49:16 37.4735 29.3932 5.3 -.- 1.6 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.03 08:38:18 37.4845 29.3325 7.9 -.- 1.8 -.- KIRCA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.03 08:08:09 37.4573 29.4870 2.4 -.- 1.5 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.03 07:59:46 36.9992 27.7233 19.7 -.- 1.6 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel 2019.04.03 07:52:12 37.4522 29.4125 8.5 -.- 1.5 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.03 06:51:34 36.9412 27.5785 3.9 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.04.03 06:26:38 37.5502 29.2915 22.4 -.- 1.1 -.- SERINHISAR (DENIZLI) İlksel 2019.04.03 06:20:55 37.4920 29.3837 6.0 -.- 2.8 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.03 06:13:35 37.0043 27.7153 5.3 -.- 1.8 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel 2019.04.03 06:11:53 37.5187 29.4338 7.6 -.- 1.6 -.- KARAHUYUKAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.03 06:10:04 37.4790 29.3467 12.1 -.- 1.8 -.- KIRCA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.03 05:23:39 38.8990 27.2872 3.7 -.- 2.4 -.- KARAHUSEYINLI-(MANISA) İlksel 2019.04.03 05:07:56 35.6905 28.4147 26.6 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.04.03 04:44:02 37.4137 29.3933 3.2 -.- 1.9 -.- PINARYAZI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.03 04:16:02 38.5810 31.0923 16.3 -.- 1.7 -.- CAYIRPINAR-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.04.03 03:55:56 36.4735 28.7205 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.04.03 03:48:53 37.4088 29.4208 3.3 -.- 1.6 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.03 03:43:38 37.4735 29.4172 4.4 -.- 2.0 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.03 03:30:47 37.4228 38.6412 5.4 -.- 2.0 -.- KARACA-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel 2019.04.03 03:17:14 37.3775 29.4635 5.0 -.- 1.7 -.- YUMRUTAS-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.03 02:13:30 38.5947 31.1288 14.0 -.- 1.9 -.- EBER-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.04.03 02:08:50 38.5937 31.0917 5.0 -.- 2.5 -.- CAYIRPINAR-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.04.03 02:02:30 40.8265 27.9765 16.9 -.- 2.1 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel 2019.04.03 01:31:52 37.5170 29.3835 6.2 -.- 1.8 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
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