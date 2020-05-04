Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Başkent’te, kangal köpeklerinin bir sıpaya saldırdığı anlara ait görüntüler çok konuşuldu, çok tartışıldı ve gündem yeniden hayvana şiddet oldu. Tepki çeken o görüntülerin ardından gerçek ortaya çıktı.

Annesinin yanındaki sıpayı kangal köpeklerine parçalatan kişi, bu anları görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüleri sosyal medya hesabından yayımlayan kişinin 24 yaşındaki B.K. olduğu belirlendi. B.K., Haymana İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

“KÖPEKLER BİR ANDA SALDIRDI AYIRMAYA ÇALIŞTIM”

B.K., ifadesinde videodaki köpeklerinin kendisinin olduğunu, videonun da şubat ayına ait olduğunu söyledi. Olay günü birden köpeklerin eşeklere saldırdığını ve köpeklerin saldıracağını düşünmediğini, daha sonra araya girerek kurtarmaya çalıştığını belirterek, “pişmanım” dedi.

“BEN DE ORADAYDIM, AYIRMAYA ÇALIŞTIK”

Kendisinin olay yerinde olduğunu belirten eşeklerin sahibi aynı hayvanın bir gün önce kurt tarafından da saldırıya uğradığını ve açık yarası olduğunu, olay günü gezintiye çıktıkları esnana köpeklerin de yanlarında olduğunu anlattı. Yolda köpeklerin saldırmaya başladığını söyledi. “B.K. ile ayırmaya çalıştık. Hayvanın açık yarası olması ya da kurt kokusunu aldıklarından dolayı saldırmış olabileceğini düşünüyorum. Şüphelinin kastının olmadığını düşünüyorum, şikayetçi değilim” dedi.

SERBEST BIRAKILDI

Bu beyanları dikkate alan Savcılık, söz konusu suçun şikayete tabi olmasına dikkat çekerek, şüpheli B.K.’nın serbest bırakılmasına karar verdi.

ANNE EŞEK KORUMA ALTINA ALINDI

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Hayvan Hakları Federasyonu ekipleri anne eşek ve yavrusuna ulaştı. Yaralı sıpanın kan kaybından öldüğü belirlenirken, anne eşek koruma altına alındı.