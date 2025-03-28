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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Ankara'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 ölü, 3 ağır yaralı

        Ankara'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 ölü, 3 ağır yaralı

        Ankara'nın Haymana ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı. Kazanın hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği belirlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 12:17 Güncelleme: 28.03.2025 - 13:03
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        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
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        Ankara'nın Haymana ilçesinde hatalı sollama sonucu gerçekleşen trafik kazasında ölü sayısı 6 oldu, 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

        Olay Ankara'nın Haymana ilçesinde bulunan Konya yolu üzeri Çalış mevkiinde meydana geldi.

        Hatalı sollama sonucu, iki araç kafa kafaya çarpıştı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve trafik ekibi sevk edildi. Yapılan ill tespitlerin ardınan iki araçta 9 kişinin olduğu ve ölü sayısının 6'ya çıktığı öğrenildi.

        3 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Ölen 6 kişiden 2'sinin çocuk olduğu belirlendi.

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