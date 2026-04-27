        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ankara'da platform yola devrildi! | Son dakika haberleri

        Ankara'da platform yola devrildi!

        Ankara Ulus'ta yıkım çalışması sırasında binanın önündeki platform caddeye yıkıldı. Platformun çökmesi esnasında bölgeden geçen 3 kişinin yaralandığı, yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 14:25 Güncelleme:
        Ankara'nın Ulus semtinde yıkım çalışmaları yürütülen dört katlı binaya ait platformun çökmesi sonucu üç kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Ulus'ta yıkım çalışmaları yürütüldüğü için etrafı demir koruyucu platformla çevrilen dört katlı binanın platformu yola doğru çöktü.

        İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edilirken, binanın bulunduğu bölge tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

        Platformun çökmesi esnasında bölgeden geçen üç kişinin yaralandığı, yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi. Göçük nedeniyle park halinde bulunan bir araçta da hasar oluştu.

        Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

