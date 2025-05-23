Ankara'da taksi ücretlerine zam
Ankara'da taksi ücretlerine zam yapıldı. Ankara'da taksimetre açılış ücreti 35 liradan 45 liraya yükseldi. 100 lira olan indi bindi ücreti ise 130 lira oldu.
Giriş: 23.05.2025 - 13:11 Güncelleme: 23.05.2025 - 13:34
Ankara'da taksi ücretlerine zam yapıldı.
Ankara'da taksimetre açılış ücreti 35 liradan 45 liraya yükseldi. 100 lira olan indi bindi ücreti ise 130 lira oldu.
Yeni tarife 25 Mayıs Pazar gününden itibaren geçerli olacak. En son zam 28 Ağustos 2024’te yapılmıştı.
* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ