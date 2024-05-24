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        Haberler Gündem Ankara Son dakika: Ankara'da yaya ile otobüs çarpıştı

        Ankara'da yaya ile otobüs çarpıştı

        Ankara'da yolda telefonuna bakarak yürüyen birisi belediye otobüsüyle çarpıştı. Kazada yaya hafif şekilde yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 13:14 Güncelleme: 24.05.2024 - 13:14
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        Yaya ile otobüs çarpıştı
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        Ankara'da cep telefonuna bakarak yol ortasında yürüyen yaya, karşı istikametten gelen özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

        Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi’nde saat 08.20 sıralarında cep telefonuna bakarak yolda yürüyen bir yaya karşı istikametten gelen özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

        Otobüsün ön camına çarpması ile yere düşen yayaya otobüs şoförü ve çevredeki vatandaşlar yardım etti.

        Yayanın otobüsle çarpışması çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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