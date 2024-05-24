Ankara'da yaya ile otobüs çarpıştı
Ankara'da yolda telefonuna bakarak yürüyen birisi belediye otobüsüyle çarpıştı. Kazada yaya hafif şekilde yaralandı
Ankara'da cep telefonuna bakarak yol ortasında yürüyen yaya, karşı istikametten gelen özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.
Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi’nde saat 08.20 sıralarında cep telefonuna bakarak yolda yürüyen bir yaya karşı istikametten gelen özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.
Otobüsün ön camına çarpması ile yere düşen yayaya otobüs şoförü ve çevredeki vatandaşlar yardım etti.
Yayanın otobüsle çarpışması çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.