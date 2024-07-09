Meteoroloji'den yapılan açıklamada Ankara, Bingöl, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Muş, Bayburt, Ardahan ve Karabük için sarı alarm verildi. Bugün etkili olan sağanak yağışa dikkat çekilen açıklamada sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ankara Valiliği de, kentin kuzey ve batısında etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyardı.