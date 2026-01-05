Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Ankara haberleri: Sokak köpeği Matmazel'in metroda darp edildiği iddiasına soruşturma başlatıldı! | Son dakika haberleri

        Sokak köpeği Matmazel'in metroda darp edildiği iddiasına soruşturma başlatıldı!

        Ankara Demetevler Metro İstasyonu'nda "Matmazel" adlı sokak köpeğinin belediye görevlileri tarafından darp edildiği iddiası kamuoyunda tepki yarattı. Kurtarılamayan köpek gömüldüğü yerden çıkarılarak ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü. Ankara Büyükşehir Belediyesi, olayla ilgili soruşturma başlatırken, bahsi geçen görevliler geçici olarak görevden uzaklaştırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 14:52 Güncelleme: 05.01.2026 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sığındığı metroda darp edildiği iddiası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara'da Demetevler Metro İstasyonu'nda 15 yaşındaki 'Matmazel' adlı sokak köpeğinin, belediye görevlileri tarafından darp edilerek öldürüldüğü iddiası ile ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından soruşturma başlatılırken, görevliler geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, önceki gün Yenimahalle ilçesi Demetevler Metro İstasyonu'nda meydana geldi.

        SOĞUKTAN KORUNMAK İSTEMİŞTİ

        "Matmazel" isimli sokak köpeğinin soğuktan korunmak için sığındığı metro istasyonunda belediye görevlileri tarafından darp edildiği ve yürüyen merdivenlere sıkıştırıldığı iddia edildi.

        KLİĞİNE GÖTÜRÜLEN KÖPEK KURTARILAMADI

        Hayvanseverler tarafından veteriner kliniğine götürülen köpek kurtarılamadı.

        REKLAM

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olayla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan ihbarlar üzerine belediye tarafından soruşturma başlatıldı.

        KAMERA KAYITLARI İNCELEMEYE ALINDI

        Metro istasyonundaki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alınırken, köpeğin götürüldüğü veteriner kliniği ve hayvanseverlerle iletişime geçildi.

        GÖMÜLDÜĞÜ YERDEN ÇIKARILDI

        Ayrıca köpek gömüldüğü yerden çıkarılıp, ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü.

        O KİŞİLER GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

        Soruşturma kapsamında köpeği darp ettiği ileri sürülen belediye görevlileri geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

        "GÖMÜLDÜĞÜ YERDEN ÇIKARILDI"

        EGO Genel Müdürlüğü'nden soruşturmaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu sözlere yer verildi:

        "Ankara Demetevler Metro İstasyonu'nda bir köpeğin, belediye görevlileri tarafından darbedildiği yönündeki iddialar üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından derhal inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır. Olayla ilgili ilk ihbar, 3 Ocak 2026 tarihinde 153 Çağrı Merkezimize ulaşmış; EGO Genel Müdürlüğü tarafından teftiş süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda; iddiaya konu alanlardaki kamera kayıtları saniye saniye incelenmiş, gerekli tüm görüntüler depolanmıştır. Hayvanseverler tarafından köpeğin götürüldüğü veteriner hekimle iletişime geçilmiştir ve konu hakkında detaylı bilgi alınmıştır. Kamuoyunda hiçbir soru işaretine yer bırakmamak adına süreç burada bırakılmamıştır. Hayvanseverlerle yeniden iletişime geçilmiş; 15 yaşındaki 'Matmazel' isimli köpeğin, gömüldüğü yerden alınarak, bağımsız ve uzman bir kurum tarafından tekrar ve kapsamlı şekilde incelemek istediğimiz söylenmiştir. Ankara Barosu yetkilileri de sürece dahil olmak adına köpeği gömüldüğü yerden alarak; köpeğin darp edilip edilmediğinin tespiti amacıyla Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürmüştür. Buradaki yetkililer tarafından sürecin yaklaşık 15 gün sürebileceği bilgisi baro avukatlarına verilmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu sürenin kısaltılması ve incelemeye öncelik verilmesi resmi olarak talep edilmiştir. Ayrıca köpek herhangi bir vatandaşın adına kayıtlı olmadığı için resmi süreç gereği Tarım ve Orman Bakanlığınca adli işlem başlatılması adına bakanlık yetkililerine de talep yazısı iletilmiş, konuya müdahil olmaları istenmiştir. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 28/A maddesi gereğince de bakanlık yetkilileri tarafından işlem başlatılmıştır. Öte yandan, soruşturmanın selameti açısından, iddiaya konu olan kişiler geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılmıştır."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 04 Ocak 2026 (Lidersiz Venezuela'yı Neler Bekliyor?)

        Venezuela'da yeni dönem. FBI Ajanları Maduro'yu uçaktan indirerek gözaltına aldı. BM'den acil venezuela toplantısı. ABD sokaklarında protesto. Trump: Venezuela'yı biz yöneteceğiz. ABD hangi ülkelere gözdağı verdi? Dışişleri'nden Venezuela tepkisi. ABD hangi ülkelere ve neden uyarıda bulundu? En düşük emekli aylığı ne olacak? Elif Kumal nerede? Yunanistan Hava sahasında kriz. Ana Haber Bülteni'ni Hülya Hökenek sundu.

        #ankara
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Togg gelecek planlarını açıkladı
        Togg gelecek planlarını açıkladı
        Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı!
        Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı!
        Petro'dan Trump'a tepki: Ne Netanyahu ne Hitler bunu yaptı
        Petro'dan Trump'a tepki: Ne Netanyahu ne Hitler bunu yaptı
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Suriye sınırında ele geçirildi... Mazot deposundan cephane çıktı!
        Suriye sınırında ele geçirildi... Mazot deposundan cephane çıktı!
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar