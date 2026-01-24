Habertürk
Habertürk
        Ankara Keçiörengücü: 5 - Boluspor: 1

        Ankara Keçiörengücü: 5 - Boluspor: 1

        Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 5-1 mağlup etti

        Habertürk
        Giriş: 24.01.2026 - 16:11 Güncelleme: 24.01.2026 - 16:13
        Keçiören'den 5 gollü zafer
        Stat: Aktepe

        Hakemler: Oğuzhan Çakır, Selahattin Altay, Mahmut Gülle

        Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut (Dk. 78 Hakan Bilgiç), Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Ali Dere (Dk. 61 Süleyman Luş), İshak Karaoğul (Dk. 61 Erkam Develi), İbrahim Akdağ, Roshi (Dk. 72 Diaby), Halil Can Ayan, Ezeh, Fernandes (Dk. 72 Ali Akman)

        Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Erdem Dikbasan, Kouagba, Lima, Balbudia, Liço, Alptekin Mustafa Çaylı (Dk. 67 Abdulsamet Kırım), Doğan Can Davas, Rasheed (Dk. 46 Arda Usluoğlu), Barış Alıcı

        Goller: Dk. 3 ve 39 Ezeh, Dk. 10 Halil Can Ayan, Dk. 26 Roshi, Dk. 82 Ali Akman (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 79 Doğan Can Davas (Boluspor)

        Sarı kartlar: Dk. 11 Ali Dere, Dk. 62 Halil Can Ayan, Dk. 64 Hüseyin Bulut, Dk. 81 Erkam Develi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

        Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sahasında Boluspor'u 5-1 mağlup etti.

        Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri; Ezeh (2), Halil Can Ayan, Roshi ve Ali Akman kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise Doğancan Davas'tan geldi.

        Bu sonucun ardından Keçiörengücü puanını 33'e yükseltirken, Boluspor 32 puanda kaldı.

        Trendyol 1.Lig'in 23.haftasında Çorum FK'ye konuk olacak. Boluspor ise Sakaryaspor'u konuk edecek.

