Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ankara Son dakika: Ankara'nın 11 ilçesinin bazı mahallelerinde su kesintisi uygulanıyor | Son dakika haberleri

        Ankara'nın 11 ilçesinin bazı mahallelerinde su kesintisi uygulanıyor

        Ankara'da 11 ilçede planlı ve plansız su kesintileri vatandaşları ve esnafı zor durumda bıraktı. ASKİ'nin arıza, kuraklık ve artan nüfus gerekçesiyle duyurduğu kesintiler bazı mahallelerde gece yarısına kadar sürerken, özellikle kuaför esnafı hijyen ve hizmet verememe nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 15:43 Güncelleme: 09.01.2026 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara'da 11 ilçe su kesintisi yaşıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kesikköprü hattında 29 Eylül 2025'te yaşanan arıza nedeniyle yaklaşık 10 gün boyunca uzun süreli su kesintilerinin uygulandığı başkentte, son haftalarda arızalar, kuraklık ve artan nüfus kaynaklı su kesintileri ve basınç düşüklüğü meydana geliyor.

        İLÇELERDE SAAT SAAT SU KESİNTİLERİ YAŞANACAK

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ)'nin duyurusuna göre, bugün Çubuk ilçesindeki Yenice ve Taşpınar mahalleleri ile Nallıhan ilçesindeki Hacıbey, Atatürk, Aliağa ve Yazı mahallelerinde saat 17.00'ye kadar su kesintisi yaşanacak.

        Kahramankazan ilçesindeki İmrendi Mahallesi'nin alt kotları, Selpa Sanayi Sitesi, Dağyaka Mahallesi ve 614. Cadde'ye bağlı sokaklar, Saray Küme Evleri, Tusaş Çan İçi, Atom Caddesi ve Saray Mahallesi'nde ise saat 19.00'a kadar su kesik olacak.

        REKLAM

        Mamak ilçesindeki Gülveren, Hürel, Bahçelerüstü, Bahçeleriçi, Harman, Hüseyingazi, Dutluk, Diriliş, Başak, Ekin, Bostancık, Küçük Kayaş, Büyük Kayaş, Yeşilbayır, Yeni Bayındır, Eski Bayındır, Kıbrısköyü, Kutludüğün, Lalahan (İstasyon), Karşıyaka (Lalahan), Çağlayan, Misket, Üreğil, Boğaziçi, Fahrikorutürk ve Köstence mahallelerinde de saat 21.00'e kadar su kesintisi yaşanacak.

        5 İLÇEDE SU KESİNTİSİ 23.00'E KADAR DEVAM EDECEK

        ASKİ'nin saat 23.00'e kadar su kesintisi uygulayacağı ilçeler ise şu şekilde:

        "Altındağ ilçesi Önder ve Doğantepe mahallelerinin alt kotları, Yıldıztepe Mahallesi'nin üst kotları ve Ulubey Mahallesi.

        Çankaya ilçesi Beytepe ve Üniversiteliler mahallelerinin üst kotları, Dodurga Mahallesi'nin alt kotları, Alacaatlı, Yaşamkent, Konutkent, Mutlukent, Çukurambar, İşçi Blokları, Ahlatlıbel, Mürsel Uluç, Osman Temiz, Naci Çakır, İlker ve Metin Akkuş mahalleleri.

        Etimesgut ilçesi Fevziye Mahallesi.

        Gölbaşı ilçesi Tulumtaş, Koparan, Hallaçlı, Karaoğlan, Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz, Karagedik Ercan, Karagedik Aydın, Tepeyurt, Kırıklı ve İncek mahallelerinin bir kısmı.

        Yenimahalle ilçesi: Yunus Emre, Barış, Çamlıca, Mehmet Akif Ersoy, Turgut Özal, Özevler, Aşşağı Yahyalar, Uğur Mumcu, Serhat, Ostim (üst kotlar), Tepealtı, Güzelyaka, Güventepe, Kayalar (alt kotlar), Kalatepe (alt kotlar), Pamuklar (alt kotlar), Varlık, Yeniçağ, Ragıp Tüzün, Çarşı, Işınlar, Gayret, Gazi, Macun, Kentkoop, İlkyerleşim, İnönü, Batı Sitesi, Yeni Batı, Ergazi, Cumhuriyet, Çakırlar, Kardelen, Susuz, Ata, Esentepe, Anadolu, Karşıyaka, Yukarı Yahyalar, Yeşilevler, Ergenekon (alt kotlar) mahalleleri."

        REKLAM

        Akyurt ilçesindeki Yıldırım, Beyazıt, Atatürk, Yeşiltepe, Timurhan, Galaba, Cücük ve Büğdüz mahalleleri, Balıkhisar, Güzelhisar ve Şehler sanayi bölgesi, Saracalar Mahallesi ve sanayi bölgesi ile Keçiören ilçesindeki Ayvalı, Etlik, İncirli, 19 Mayıs, Kuşçağız, Tepebaşı, Şenlik, Pınarbaşı, Uyanış, Köşk, 23 Nisan, Adnan Menderes, Aktepe, Yeşiltepe, Bağlarbaşı ve Çaldıran mahallelerinde saat 23.55'e kadar su kesintisi yaşanacak.

        ANKARA ESNAFINDAN KENTTEKİ SU KESİNTİLERİNE TEPKİ

        Söz konusu kesintiler nedeniyle mağduriyet yaşayan Ankara esnafı, duruma tepki gösterdi.

        Pursaklar ilçesindeki Saray Mahallesi'nde kadın kuaförü olan İbrahim Korkmaz, yaptığı açıklamada, "Susuzluğu çok kötü yaşıyoruz. Çünkü müşterinin saçını boyuyorsun, yıkayacaksın, su kesilmiş. Koştur marketlere gidiyorsun, su alıp geliyorsun. Isıtıp saçı yıkamaya çalışıyorsun. O arada saçın yanma riski de var." diye konuştu.

        SU KESİNTİSİNDEN DOLAYI MÜŞTERİSİ AZALDI

        Saç boyama işlemi yaptığı bir müşterisinin saçının su kesintisi nedeniyle zarar gördüğünü belirten Korkmaz, "Hemen müdahale etmeniz lazım, zamanında yıkayamıyorsun. Çünkü suyu hazırlayayım diyene kadar saça zarar veriyor." dedi.

        Korkmaz, su kesintisinden dolayı müşterisinin azaldığını söyledi.

        "MARKETTEN ALDIĞIMIZ SULARLA HİZMET VERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

        Kadın kuaförü Köksal Dedeoğlu da yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

        "4 gündür sularımız kesik, bugün geldi. 4 gün boyunca da sularımız şu şekilde, müşterimiz geliyor, hizmet vermeye başlıyoruz, saçını boyuyorum, yıkayacağım zaman bakıyorum ki sularımız kesilmiş. Marketten beşlik bidonlarla aldığımız suları ısıtıp müşteriye hizmet vermeye çalışıyoruz. Şu an sularımız var ama müşterilerimiz yok. Böyle mağduriyetimiz var. Temizlik, hijyen açısından zaten rezillik."

        "EN BÜYÜK MAĞDURİYETİMİZ"

        Su kesintisi sorununun çözülmesini isteyen Dedeoğlu, "Çoğu müşteriyi sularımız yoksa geri çevirmek zorunda kalıyoruz. En büyük mağduriyetimiz, işleme başladığımızda suların ani kesilmesi ve müşterimizin saçını yıkayamamamız." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tuzla'da tersaneler bölgesinde vinç devrildi

        Tuzla'da tersaneler bölgesinde vinç devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor

        #ankara
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den Marmara için cumartesi uyarısı! Prof. Dr. Kadıoğlu: Pazartesi evden çalışın
        Meteoroloji'den Marmara için cumartesi uyarısı! Prof. Dr. Kadıoğlu: Pazartesi evden çalışın
        "Annemi babam boğdu hafriyat alanına çuvalda gömdük!"
        "Annemi babam boğdu hafriyat alanına çuvalda gömdük!"
        En düşük emekli maaşına zam
        En düşük emekli maaşına zam
        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!
        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!
        Keyfi aidata son
        Keyfi aidata son
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip!
        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip!
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Jose Mourinho topun ağzında: Koltuğu sallanıyor!
        Jose Mourinho topun ağzında: Koltuğu sallanıyor!
        Trump: Venezuela'ya ikinci saldırıyı iptal ettim
        Trump: Venezuela'ya ikinci saldırıyı iptal ettim
        Stresle sağlıklı başa çıkmanın anahtarları
        Stresle sağlıklı başa çıkmanın anahtarları
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Süper Final'de süper derbi heyecanı!
        Süper Final'de süper derbi heyecanı!
        Alınan numunede kuduz çıktı! Köy karantinada!
        Alınan numunede kuduz çıktı! Köy karantinada!
        Özel klinikte saç ekimi ölümle bitti!
        Özel klinikte saç ekimi ölümle bitti!
        Genç kızı başından vuran ablası çıktı!
        Genç kızı başından vuran ablası çıktı!
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        Bu özelliğiyle dünyada tek!
        Bu özelliğiyle dünyada tek!
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor