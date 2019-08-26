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HaberlerGündemSon dakika... Anne ile kızın ölüm nedeni: Tencere kavgası! - Haberler

Son dakika... Anne ile kızın ölüm nedeni: Tencere kavgası!

İHA

Samsun’un Bafra ilçesinde eşini ve kızını tabancayla vurarak ölümüne neden olan Hasan Beykoz'un ilk ifadesinde, "Eşimi kazayla vurdum, çok pişmanım" dediği öğrenildi. Beykoz, iki cinayeti, kızıyla yaşadığı tencere kavgasının ardından gerçekleştirdiğini söyledi

eşini ve kızını öldürdü

Samsun'un Bafra ilçesinde, edinilen bilgiye göre, Hasan Beykoz (65),10 yıldır rahatsızlığı nedeniyle tekerlekli sandalyede hayatını sürdüren eşi Meryem Beykoz'u (60) Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüp muayene ettirdi.

Eve döndüklerinde bir süredir eşi ile kızının arasında yaşanan geçimsizlik evde tartışma yaşanmasına neden oldu. 8 yıl önce eşinden ayrıldıktan sonra anne ve babasıyla birlikte yaşayan 2 çocuk annesi Emine Beykoz (35),hastaneden dönen anne ve babasıyla tencere yüzünden tartışma yaşadı.

POLİSE GİDİP TESLİM OLDU

İHA'da yer alan habere göre yaşanan tartışmada Hasan Beykoz, kızına tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Emine Beykoz ve annesi Meryem Beykoz hayatını kaybetti. Olay sonrası polisi arayan Hasan Beykoz'un 2 kişiyi öldürdüğünü, gelip teslim olacağını söylemesi üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Polis anne ve kızının cansız bedenleriyle karşılaşırken, Hasan Beykoz ise Asayiş Büro Amirliğine giderek teslim oldu.

"TENCERE YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI"

Hasan Beykoz, ifadesinde eşiyle hiçbir probleminin olmadığını, onu kazara vurduğunu, çok pişman olduğunu söyledi. Evde tencere yüzünden tartışma yaşandığını anlatan Beykoz'un, "Eşimi hastaneye götürdüm. Döndüğümüzde kızımın 'Benim yıkadığım tencerede yemek yapmayın demedim mi size‘ diye bağırması üzere mutfakta tartışma çıktı. Çıkan tartışmada kızım eline bıçak aldı. Ben de üzerimde bulunan tabancayla ateş ettim” dediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından katil zanlısı Bafra Adliyesi'ne sevk edildi. Anne-kızın cenazesi ise TOKİ Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bafra Asri Mezarlık'ta defnedildi.

 

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