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HaberlerGündem3. SayfaTecavüz İddiası| Son dakika: Annesi bebeğini öldürüp gömmüştü
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Anne vahşetinde iğrenç iddia! Bebeğini gömmüştü, 'tecavüz' dedi

Trabzon'da, kuzeni ile yaşadığı ilişki sonrası dünyaya gelen erkek bebeğini öldürüp gömdüğü iddia edilen Pınar Ç. ile suçu bildirmeyen 6 yakını hakim karşısına çıktı. Geçen yıl 20 Nisan'da toprağa gömülü bebeğin bulunmasıyla ortaya çıkan korkunç olayda yasak aşk iddialarını reddeden Pınar Ç., bebeğin babası olduğunu söylediği kuzeni Ogün K.'nin tecavüzüne uğradığını öne sürdü. Tecavüzle suçlanan Ogün K. ise rızaya dayalı bir birliktelik yaşandığını savundu ve çocuğun öldürülüp öldürülmediğinden bilgisinin olmadığını belirtti

Tecavüz İddiası| Son dakika: Annesi bebeğini öldürüp gömmüştü
Anne vahşetinde tecavüz iddiası!
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HABERTURK.COM

Trabzon'da doğurduğu bebeğini öldürüp gömdüğü iddia edilen anneye ve suçu bildirmeyen 6 yakınına hapis istemiyle dava açıldı. Hakim karşısına çıkan Pınar Ç., yasak aşk iddialarını reddedip, tecavüz mağduru olduğunu savundu.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, korkunç olay, Tonya ilçesi Hoşarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yalnız başına doğum yapan Pınar Ç., dünyaya getirdiği erkek bebeğini boğarak öldürdükten sonra gömdü. Bir süre sonra Pınar Ç.'nin babası Mustafa Ç.'nin bahçede çalışırken, toprağa gömülü bir erkek bebek buldu. Bunun üzerine diğer aile üyeleri de durumdan haberdar edildi. Ailenin kadınları, Pınar Ç.'nin bebeğin annesi olduğunu tespit etti. Bebeğin Pınar Ç.'ye ait olduğunun belirlenmesi üzerine Mustafa Ç. kızından bebeğin babasının kim olduğunu sordu. Pınar Ç., çocuğun babasının kuzeni Ogün K. olduğunu söyledi. Bunun üzerine Baba Mustafa Ç. ile amca Yılmaz Ç., Pınar Ç.'ye Ogün K.'nin ailesi ile birlikte yaşadığı Vakfıkebir'deki evine bıraktı.

BEBEK GÖMÜLDÜĞÜ YERDEN ÇIKARILDI

Pınar Ç. adlı kişinin yasak ilişkiden dünyaya getirdiğini bebeğini gömdüğü ve olayı öğrenen aile üyelerinin de suçu gizlediğini yönünde ihbar alan jandarma harekete geçti. Yapılan araştırma sonucunda jandarma ekipleri, geçen yıl 20 Nisan'da toprağa gömülü olarak 3.5 kilo ağırlığında bir erkek bebek buldu. Jandarma Pınar Ç.'nin yanı sıra baba Mustafa Ç., yenge Şükran Ç., amca Yılmaz Ç., tecavüzle suçlanan teyzesinin oğlu Ogün K., teyze Fatma K. ve teyzesinin eşi Adem K.'yi gözaltına alındı.

BEBEĞİ GÖMDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Pınar Ç., kuzeni Ogün K. tarafından tecavüze uğradığını ve hamile kaldığını belirterek, "Bebeği çarşafa sarıp koltuk üzerine bıraktım. Daha sonra geri döndüğümde öldüğünü gördüm. Korktuğum içinde bebeği gömdüm" dedi. Gözaltına alınan akrabalar ise, birbirlerini suçlamadı. İstanbul 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu ise bebeğin çarşafa sarılması sonucu yüzü açık olmadığından boğularak öldüğü yönünde rapor verdi. Tonya Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Pınar Ç. tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında ise tutuksuz yargılanmalarına karar verildi.

SAVCI DOSYAYI MAHKEMEYE GÖNDERDİ

Soruşturmayı tamamlayan savcı, Pınar Ç.'nin altsoya karşı olası kasıtla öldürme suçundan, diğer şüphelilerin ise suçu bildirmemekten yargılanmasına karar verdi. Pınar Ç.'nin müebbet hapisle cezalandırılmasını talep eden Savcı, diğer şüpheliler Şükran Ç., Yılmaz Ç., Adem K., Fatma K., Ogün K. ve Mustafa Ç.'nin her biri hakkında 1.5 yıl hapis istedi.

MAHKEMEDE BİRBİRLERİNE SUÇLADILAR

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Pınar Ç., dünyaya getirdiği çocuğunun yüzünü kapatmadığını ve tecavüz mağduru olduğunu söyledi. Tecavüzle suçlanan Ogün Ç. ise rızaya dayalı bir birliktelik yaşandığını savundu ve çocuğun öldürülüp öldürülmediğinden bilgisinin olmadığını belirtti.

Baba Mustafa Ç. ise yatalak eşine ve engelli kızına bakmak zorunda olduğu için jandarmaya kendisinin gitmediğini Ogün K.'nin ailesine kendilerinin ihbarda bulunmalarını söylediğini ileri sürdü. Amca Yılmaz Ç. yenge Şükran Ç., Ogün K.'nın annesi Fatma K. ve babası Adem K. birbirlerini suçladı. Bu arada mahkeme dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu'na gönderilerek yeni rapor istenmesine karar verdi.

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