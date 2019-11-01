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HaberlerGündemSON DAKİKA! Antalya'da 3.8 büyüklüğünde deprem - 1 Kasım son depremler

SON DAKİKA! Antalya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri... Antalya Körfezi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya deprem

Antalya Körfezi'nde Manavgat açıklarında meydana gelen deprem korkuttu. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 13.17'de, Antalya Körfezi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Manavgat ilçesinin 18,09 kilometre açığındaki deprem, 50,11 kilometre derinlikte oldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu. 

SON DEPREMLER - 1 KASIM 

AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: 

 

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