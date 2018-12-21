İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından alınan bilgilere göre Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 31.28 km olarak ölçüldü. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

AFAD'DAN ALINAN BİLGİLERE GÖRE:

Büyüklük 4.1 (Mw) Yer Akdeniz, 47.13 km. Kumluca (Antalya) Enlem 35.7946 (K) Boylam 30.6385 (D) Derinlik 31.28 (KM)

Ülke İl İlçe Köy Mesafe En yakın 5 yerleşim merkezi Türkiye ANTALYA KUMLUCA YESILKOY 61.78 Türkiye ANTALYA KUMLUCA CAVUSKOY 62.42 Türkiye ANTALYA KUMLUCA MAVIKENT 62.76 Türkiye ANTALYA KUMLUCA BEYKONAK 66.80 Türkiye ANTALYA KUMLUCA BELEN 68.18

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