        Son dakika: Antalya'da balıkçı teknesi battı: 3 kişi son anda denize atlayarak kurtuldu

        Antalya'da balıkçı teknesi battı: 3 kişi son anda denize atlayarak kurtuldu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı teknesinin batması paniğe neden oldu. Teknede bulunan 3 kişi son anda kendilerini denize atarak kıyıya çıkmayı başarırken olayda can kaybı yaşanmadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 14:08 Güncelleme:
        Balıkçı teknesi battı: Denize atlayarak kurtuldular!

        Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı teknesinin batması paniğe neden oldu. Teknede bulunan 3 kişi son anda kendilerini denize atarak kıyıya çıkmayı başarırken olayda can kaybı yaşanmadı. Teknenin batma anı ise dron ile havadan görüntülendi.

        BALIKÇI TEKNESİ SU ALMAYA BAŞLADI

        Olay, saat 11.30 sıralarında Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Dinek Mahallesi'ndeki Alanya Yat Limanı açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre balık tutmak amacıyla denize açılan 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı.

        3 KİŞİ DENİZE ATLAYARAK KIYIYA ULAŞTI

        Teknenin kısa süre içinde suyla dolması üzerine durumun ciddiyetini fark eden teknedeki 3 kişi, denize atlayarak yüzerek kıyıya ulaşmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, su almaya devam eden balıkçı teknesi kısa süre sonra yavaş yavaş sulara gömüldü.

        BATAN TEKNE DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

        Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, batan tekne denizin dibine gömülerek gözden kayboldu. Sahil güvenlik ekiplerinin bölgede inceleme başlattığı öğrenildi.

        Batan tekne dron ile görüntülendiÖte yandan teknenin batma anı bölgede bulunan bir dron tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde su alan teknenin yavaş yavaş suya gömülmesi ve kısa süre içinde tamamen gözden kaybolması yer aldı.

