        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Antalya'da devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi... 190 kilogram yağış düştü, yol çöktü! | Son dakika haberleri

        Antalya'da devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi... 190 kilogram yağış düştü, yol çöktü!

        Antalya'da günlerdir etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye yer yer 190 kilogram yağış düşerken, Muratpaşa ilçesinde bir yol çöktü ve araçlar zarar gördü. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşlar olası kazalara karşı kalıcı çözüm çağrısında bulundu

        Giriş: 25.01.2026 - 14:24 Güncelleme: 25.01.2026 - 14:25
        190 kilogram yağış düştü, yol çöktü!
        Antalya’da günlerdir devam eden sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetini artıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Muratpaşa ilçesinde yol çöktü.

        DHA'daki habere göre; meteoroloji verilerine göre kent genelinde bazı ilçelerde metrekareye 190 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağış nedeniyle Muratpaşa ilçesi 2068 Sokak’ta da yolda çökme meydana geldi.

        ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

        Çökme nedeniyle bazı araçlar zarar gördü.

        BÖLGEDE ÖNLEM ALINDI

        Çökmenin yaşandığı alanın çevresi trafik konileriyle kapatılırken, bölgede güvenlik önlemi alındı.

        "KAZA OLMASI AN MESELESİ"

        Bölge sakinlerinden Yakup Kanmaz, “Bu yol dünden bu yana ikinci kere çöktü. Dün yolun ortası deforme olmuştu. Bugün tamamen çöktü. Belediye geçici müdahale yaptı, çakıl ve kum doldurdu. Ama buranın asfaltlanması gerekiyor. Çok işlek bir cadde burası. Motorlu araçlar geçiyor ve çok riskli. Kaza olması an meselesi. Çukura biri düşse kimse hesabını veremez. Araçlar da zarar görüyor. Maddi hasar oluşuyor" dedi.

        SAHİLLER BOŞ KALDI

        Etkili yağışla birlikte sahil kesimleri de büyük ölçüde boş kaldı. Havanın kapalı ve yağışlı olması nedeniyle normalde yoğunluğun yaşandığı sahil bandında sessizlik hakim olurken, turistik bölgelerde ise çoğunlukla kentte bulunan turistlerin yer aldığı görüldü.

        SOKAK HAYVANLARI DA ETKİLENDİ

        Olumsuz hava koşulları, sokak hayvanlarını da etkiledi. Yağmurdan korunmak isteyen kedi ve köpekler bina girişleri, kapalı otoparklar ve güvenli alanlara sığınarak yağışın dinmesini bekledi.

