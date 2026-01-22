Antalya'nın Manavgat ilçesi 50 yaşındaki adam, evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayda kullanılan silahın cesedin altında olduğu öğrenilirken, şahsın ölüm nedeni otopsi sonucu netlik kazanacak.

ARKADAŞINDAN HABER ALAMAYINCA DURUMU BİLDİRDİ

Olay, Side Mahallesi Cennetler Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki İbrahim Doğan'dan haber alamayan arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Side Jandarma Karakolu ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basılmasına ve telefonla aranmasına rağmen kapının açılmaması üzerine, itfaiye ekiplerinin yardımıyla ikamete girildi.

YERDE HAREKETSİZ HALDE YATARKEN BULUNDU

Eve giren jandarma ve sağlık ekipleri, İbrahim Doğan'ı yerde hareketsiz yatar vaziyette buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Doğan'ın karın bölgesinden aldığı kurşun yarasıyla hayatını kaybettiği belirlendi.

SİLAH CESEDİN ALTINDAN ÇIKTI

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, cumhuriyet savcısı ve adli tabip eşliğinde evde detaylı inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde, Doğan'ın ölümüne neden olan tabancanın, cansız bedeninin hemen altında olduğu tespit edildi. Yapılan ilk araştırmada, İbrahim Doğan'ın olaydan önceki gece 4 arkadaşıyla birlikte evinde alkol aldığı öğrenildi. Şahsın kesin ölüm nedeni, beraber vakit geçirdiği arkadaşlarının vereceği ifadeler ve yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.