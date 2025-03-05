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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Antalya'da orman yangını! | Son dakika haberleri

        Antalya'da orman yangını!

        Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekiple müdahale ediliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 14:43 Güncelleme: 05.03.2025 - 14:56
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        Antalya'da orman yangını!
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

        DHA'nın haberine göre Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi'nde, saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı.

        Dumanı gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye ekipler yönlendirildi.

        Yangına 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ediliyor.

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