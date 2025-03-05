Antalya'da orman yangını!
Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekiple müdahale ediliyor
Giriş: 05.03.2025 - 14:43 Güncelleme: 05.03.2025 - 14:56
Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.
DHA'nın haberine göre Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi'nde, saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı.
Dumanı gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye ekipler yönlendirildi.
Yangına 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ediliyor.
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