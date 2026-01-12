Antalya'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'da bir trafik kazası meydana geldi. 26 yaşındaki Ramazan Harmankaya motosikletiyle refüje çarptı. Kazada yola savrulan genç sürücü, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Harmankaya'nın cenazesi morgdan ailesine teslim edilirken, yakınları büyük üzüntü yaşadı
Antalya’da motosikleti ile refüjdeki bordür taşlarına çarpan Ramazan Harmankaya (26), hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 14.00 sıralarında Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Ramazan Harmankaya, motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
MOTOSİKLET YOLA SAVRULDU
Harmankaya, motosikletin refüjün bordür taşlarına çarpmasıyla yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Harmankaya, kurtarılamadı. Harmankaya'nın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
AİLESİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI
Ramazan Harmankaya'nın yakınları, cenazeyi teslim almak için sabah saatlerinde morga geldi. İşlemlerin ardından Harmankaya'nın cenazesi, ailesine teslim edildi. Bu sırada Harmankaya'nın bir yakını, dizlerini döverek yere çöktü. 2 kişinin yardımı ile yürüyen kadın, otomobile götürüldü.