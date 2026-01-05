Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Antalya haberleri: İlkokuldaki sınıfta yangın çıktı, eğitime 2 gün ara verildi | Son dakika haberleri

        İlkokuldaki sınıfta yangın çıktı, eğitime 2 gün ara verildi

        Antalya'da bulunan bir ilkokulda bir sınıfta klima ünitesinden kaynaklı yangın çıktı. Öğle arasında meydana gelen olayda öğrenciler okul dışında olduğu için can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, sınıfta maddi hasar oluştu. Yangının ardından okulda eğitime 2 gün ara verilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 15:21 Güncelleme: 05.01.2026 - 15:21
        İlkokuldaki sınıfta yangın çıktı
        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir ilkokulun zemin katındaki sınıfta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Okulda bugün ve yarın eğitime ara verildi.

        DHA'nın haberine göre; Antalya'nın Alanya ilçesindeki Kemal Şuberi İlkokulu'nun zemin katındaki sınıfta saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        ÖĞRENCİLER BAHÇEYE ÇIKARILDI

        Okul yönetimi ve öğretmenlerin hızlı müdahalesiyle öğrenciler tedbir amaçlı bahçeye çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler kısa sürede söndürülürken, sınıfta hasar oluştu.

        AYAKTA MÜDAHALEDE BULUNULDU

        Sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere ayakta müdahalede bulundu. Öğle arası dolayısıyla boş olan sınıftaki yangının klima ünitesinden çıktığı belirlendi.

        "ÖĞLE SAATİ OLMASI NEDENİYLE ÖĞRENCİLERİMİZİN TAMAMI OKUL DIŞINDAYDI"

        Yangının ardından okula gelerek incelemelerde bulunan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Bugün öğle saatlerinde merkezde bulunan Kemal Şuberi İlkokulu'nda bir sınıfımızda klima ünitesinden kaynaklı ufak çaplı bir yangın meydana geldi. Okul idaresinin ve itfaiye teşkilatımızın hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Öğle saati olması nedeniyle öğrencilerimizin tamamı okul dışındaydı. Yapılan kontrollerde hiçbir öğrencimizin, öğretmenimizin ya da çalışanımızın yangından etkilenmediğini tespit ettik. En büyük tesellimiz budur. Yangın söndürme çalışmalarının ardından zarar gören sınıfla ilgili gerekli çalışmalar yapılacak. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, belediyemiz ve itfaiye ekiplerimizle birlikte okulumuzda alınması gereken tedbirler değerlendirilecek ve en kısa sürede eğitim öğretime yeniden başlanacaktır. Tüm öğrencilerimize, velilerimize ve okul idaremize geçmiş olsun" dedi.

        EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ

        Yangın sonrası okulda bugün ve yarın olmak üzere 2 gün süreyle eğitime ara verildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

