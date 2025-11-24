Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Antalya haberleri: Yakınına ziyarete gidiyordu... Kazaya kurban gitti! | Son dakika haberleri

        Yakınına ziyarete gidiyordu... Kazaya kurban gitti!

        Antalya'da üzücü bir trafik kazası meydana geldi. Yakınına ziyarete gittiği yolda 75 yaşındaki Mustafa Yalçın'a otomobil çarptı. Yalçın, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 11:08 Güncelleme: 24.11.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yakınına ziyarete gidiyordu... Kazaya kurban gitti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'da üzücü bir trafik kazası meydana geldi. Yakınına ziyarete gittiği yolda 75 yaşındaki Mustafa Yalçın'a otomobil çarptı. Yalçın, olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

        AA'nın haberine göre; Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEDİ

        Ekmel Mahallesi D-400 kara yolu kenarına motosikletini park eden 75 yaşındaki Mustafa Yalçına, yakınının evine uğramak için yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada 25 yaşındaki B.A. idaresindeki otomobil çarptı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Yalçının kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yalçının cenazesi, incelemenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        GÖZLATINA ALINDI

        Otomobil sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Antalya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        Kırmızı bültenle aranan 7 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 7 kişi yakalandı!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Tüfek ve kan izleri... Uçurumda şüpheli ölüm!
        Tüfek ve kan izleri... Uçurumda şüpheli ölüm!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Slovenya'da "destekli ölüm yasası" referandumu
        Slovenya'da "destekli ölüm yasası" referandumu
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        6 yılla yargılanacak
        6 yılla yargılanacak
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu iller dikkat
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu iller dikkat
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        "Bolsonaro cezasını çekecek"
        "Bolsonaro cezasını çekecek"
        ABD duyurdu: "Barış taslağı" hazır
        ABD duyurdu: "Barış taslağı" hazır
        Türkiye'nin "pilav" haritası!
        Türkiye'nin "pilav" haritası!
        Dünyada Öğretmenler Günü kutlanan 8 farklı ülke!
        Dünyada Öğretmenler Günü kutlanan 8 farklı ülke!