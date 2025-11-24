Yakınına ziyarete gidiyordu... Kazaya kurban gitti!
Antalya'da üzücü bir trafik kazası meydana geldi. Yakınına ziyarete gittiği yolda 75 yaşındaki Mustafa Yalçın'a otomobil çarptı. Yalçın, olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
AA'nın haberine göre; Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEDİ
Ekmel Mahallesi D-400 kara yolu kenarına motosikletini park eden 75 yaşındaki Mustafa Yalçına, yakınının evine uğramak için yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada 25 yaşındaki B.A. idaresindeki otomobil çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Yalçının kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yalçının cenazesi, incelemenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
GÖZLATINA ALINDI
Otomobil sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.