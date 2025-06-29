Antalya Kaleiçi'nde yangın!
Antalya'da tarihi Kaleiçi semtinde yangın çıktı. Biri otel, 3 iş yerini saran alevlere müdahale ediliyor
Antalya'da tarihi Kaleiçi semtinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, biri otel, 3 iş yerini saran alevlere müdahale ediyor.
DHA'nın haberine göre Muratpaşa ilçesine bağlı tarihi Kaleiçi semtinde Selçuk Mahallesi Uzun Çarşı Sokak'ta saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.
Alevler biri otel, 3 iş yerini sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Gökyüzünü dumanların kapladığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Ekipler, tarihi semtteki yangının çevredeki diğer binalara sıçramaması için yoğun çalışma yürütüyor.