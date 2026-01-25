Habertürk
        Son dakika: Antalya'da dün giriş yaptığı otel odasında ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Antalya’da dün giriş yaptığı otel odasında ölü bulundu

        Antalya'da bir otele giriş yapan 30 yaşındaki Elvan K., kaldığı odada uzanır halde bulundu. Temizlik görevlisinin uyandırma çabalarına rağmen uyanmayan adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Avucunda şırınga bulunan Elvan K.'nin kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 16:46 Güncelleme: 25.01.2026 - 16:46
        Antalya'da otele dün giriş yapan 30 yaşındaki adam, otelin odasında ölü olarak bulundu.

        TEMİZLİK GÖREVLİSİ TARAFINDAN BULUNDU

        İHA'daki habere göre olay; saat 14.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir otele dün öğlen saatlerinde giriş yapan Elvan K.'nin (30) kaldığı odaya giren temizlik görevlisi, adamı yatakta uzanır vaziyette gördü.

        BAŞTA UYUYOR SANILDI

        İlk başta uyuduğu düşünülen Elvan K. temizlik görevlisinin kendisini uyandırma çabalarına yanıt vermeyince olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

        AVUCUNDA ŞIRINGA BULUNDU

        Bunun üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Avucunda bir şırınga olduğu öğrenilen Elvan K.'nin cansız bedeni olay yeri inceleme ve savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

