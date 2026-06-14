Antalya’da otomobilin çarptığı Çek turist hayatını kaybetti
Antalya'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Çekya uyruklu Petr Qualizza'ya otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 74 yaşındaki turist, müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Giriş: 14 Haziran 2026 - 15:18 Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin çarptığı yabancı uyruklu turist yaşamını yitirdi.
AA'daki habere göre; D.A. idaresindeki otomobil, İncekum Mahallesi D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Çekya uyruklu Petr Qualizza'ya (74) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Qualizza, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, jandarma tarafından gözaltına alındı.
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