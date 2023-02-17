Depremin en çok yıkım ve hasara yol açtığı yerlerden olan Hatay'ın Antakya ilçesinde bazı binaların yıkılmasına park halindeki araçlar engel oldu.

DHA'nın haberine göre park halinde olan bazı araçların yan yatmak üzere olan binalar ile zemin arasında sıkıştığı görüldü.

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından ölü sayısı 38 bini aştı. Depremin en çok etkilediği kentlerden birisi de Hatay oldu. Kentteki yüzlerce bina yerle bir olurken, yıkılan binaların çoğunda iş makinaları enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.