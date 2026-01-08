Bakan Yerlikaya yasa dışı olarak 2 aracına çakar takan sürücünün ehliyetinin 90 gün süreyle geri alındığını duyurdu.

.png

"GEREĞİ YAPILDI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı sosyal medya paylaşımında Yeni Trafik Kanunu Teklifinde de caydırıcı cezalar geleceğini ifade etti.

"Yasa dışı olarak 2 aracına çakar takan sürücünün ehliyeti 90 gün süreyle geri alındı, 2 araç da 30’ar gün süreyle trafikten men edildi. Toplam 414 bin TL idari para cezası uygulandı.

REKLAM

Sosyal medyada yer alan çakarlı araçlarla ilgili olarak; Mersin İl Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde çakarlı iki aracın sahibinin H.A. isimli şahıs olduğu belirlendi.

Şahıs hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları, izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmaktan cezai işlemler uygulandı.

2024 yılının sonunda yasadışı çakar konusunda, kanunda bir değişiklik yaparak caydırıcı cezalar getirmiştik. Son 1 yılda çakar konusunda denetimlerimizi %338 arttırmamıza rağmen, yasa dışı çakar kullanımı yaklaşık %87 oranında azaldı.