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        Haberler Gündem Kayıp olarak aranan demans hastası İshak Öztürk'ten kahreden haber!

        Aranan demans hastasından kahreden haber!

        İstanbul Sultangazi'de kaybolan demans hastası 56 yaşındaki İshak Öztürk, arama çalışmalarının 5. gününde Mimar Sinan Kent Ormanı'ndaki göletin kıyısında ölü bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 11:52 Güncelleme: 03.05.2025 - 13:28
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        Aranan demans hastasından kahreden haber!
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        İstanbul Esenler'de, demans hastası olan İshak Öztürk'ten (56), 28 Nisan'da öğle saatlerinden beri haber alınamaması üzerine yakınları, durumu polise bildirmişti.

        TELEFONUNDAN SİNYAL ALINDI

        AA'daki habere göre Öztürk'ün yanında bulunan telefondan son olarak Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda sinyal alınması sonucu bölgeye gece saatlerinde polis, arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Ormanda başlatılan arama çalışmaları tamamlandı.

        5. GÜNDE ACI HABER

        AFAD koordinasyonunda birçok sivil toplum kuruluşu ve belediye ekiplerinin katılımıyla Mimar Sinan Kent Ormanı'nda yürütülen arama çalışmalarının 5. gününde Öztürk'ün, polis ekiplerinin eğitim yaptığı bölgede bulunduğu tespit edildi.

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        UMKE ekipleri, ormandaki göletin kıyısında bulunan Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Öztürk'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

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