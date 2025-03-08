Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Ardeşen'de heyelan! 4 ev boşaltıldı | Son dakika haberleri

        Ardeşen'de heyelan! 4 ev boşaltıldı

        Rize'nin Ardeşen ilçesi Durak köyünde heyelan meydana geldi. Heyelanda 4 ev boşaltıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 16:30 Güncelleme: 08.03.2025 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardeşen'de heyelan! 4 ev boşaltıldı
        ABONE OL

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 4 ev, tedbir amacıyla tahliye edildi.

        İlçeye bağlı Durak köyünde yamaçta biriken kar kütlesinin erimesinin ardından heyelan meydana geldi.

        Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisinin sürüklendiği köy yolu, ulaşıma kapandı.

        Yol, Belediye ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

        Heyelanın meydana geldiği bölgedeki 4 müstakil ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

        Ardeşen Belediyesi ve AFAD ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Kalem gibi ama aslında zehir!
        Kalem gibi ama aslında zehir!
        Avrupa'dan Gazze'de "Mısır Planı'na" destek
        Avrupa'dan Gazze'de "Mısır Planı'na" destek
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Çöp kavgası kanlı bitti! Baba ile kızını bıçakladı!
        Çöp kavgası kanlı bitti! Baba ile kızını bıçakladı!
        Bu yolculuk "konuşmak" için!
        Bu yolculuk "konuşmak" için!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşkın kimyasal etkilerini biliyor muydunuz?
        Aşkın kimyasal etkilerini biliyor muydunuz?
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak