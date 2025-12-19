Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Arkadaşlarıyla beraber patronuna saldırdı | Son dakika haberleri

        Arkadaşlarıyla beraber patronuna saldırdı

        İstanbul'da eski patronunun saldırısına uğrayan S.K., olayın ardından 5 arkadaşıyla beraber iş yerine giderek eski patronuna saldırdı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 17:02 Güncelleme: 19.12.2025 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arkadaşlarıyla patronuna saldırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da eski patronunun saldırısına uğrayan S.K., olayın ardından 5 arkadaşıyla beraber iş yerine giderek eski patronuna saldırdı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

        DHA'nın haberine göre olay, 15 Aralık günü saat 10.20 sıralarında İstanbul'un Beykoz ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşının evine kahvaltıya giden S.K., sokakta eski patronu M.Y.'yi gördü. Bunun üzerine S.K., eski patronu M.Y. ve yanında bulunan K.K.'nin tekmeli ve yumruklu saldırısına uğradı.

        ARKADAŞLARIYLA İŞ YERİNE GİTTİLER

        Olayın ardından arkadaşının evine giderek durumu anlatan S.K., ve 4 arkadaşı; M.Y.'nin sahibi olduğu iş yerine gitti. Taraflar arasındaki gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

        İŞ YÜZÜNDEN HUSUMETLİLERMİŞ

        Taraflar arasında daha önceden iş hayatından kaynaklı husumet olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olaylarla ilgili inceleme başlattı.

        "SIRT VE KAFA BÖLGEME DARBELER ALDIM"

        Olayla ilgili konuşan S.K., "Arkadaşıma kahvaltıya gidiyordum. Elimde poşetlerim vardı. Tam bu sokakta, sokağın başında karşı taraftan bana saldıran şahısları gördüm. Daha ben ne olduğumu anlamadan iki kişi birden bana saldırmaya kalktı, yumrukladılar beni. Hatta ben kendimi savunamadım araba vardı. Aracın yanına yanaştım. O sırada da zaten etraftan geçen vatandaşlar vardı. Onlar ayırdı bizi. Ama sırt bölgeme ve kafa bölgeme baya bir darbeler aldım. Yumruk atmalar, tekme atmalar, tehdit, ağıza alınmayacak sözler söylediler. Tabii ki beni çok üzdü ve yaraladı. Ben bu şahıslarla 5 seneye yakın çalıştım. Zaten olayın baş sebebi de yüklü miktarda alacaklarım vardı o yüzden. Alacaklarımı alamadığım için ve sigortasız çalıştığım için hukuki sürece başladım. Aslında bana kinleri bu sebepten dolayı oldu. Üzgünüm ve mağdurum. Gerekenin yapılmasını istiyorum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 çocuğa zincirleme cinsel istismar! Öğretmene büyük ceza!
        8 çocuğa zincirleme cinsel istismar! Öğretmene büyük ceza!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Fransız hükümetten çiftçilere ateşkes teklifi
        Fransız hükümetten çiftçilere ateşkes teklifi
        "Babam bizi tinerle yakmak istedi!"
        "Babam bizi tinerle yakmak istedi!"
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        "Yeni haberim oldu"
        "Yeni haberim oldu"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Şakalaştığı arkadaşı taşla kafatasını kırdı!
        Şakalaştığı arkadaşı taşla kafatasını kırdı!
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi