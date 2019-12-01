Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika... Arkasından ağladığı oğlu katletti! - Haberler

Arkasından ağladığı oğlu katletti!

Adana'da tartıştığı annesini, kafasına sert bir cisimle defalarca vurarak feci şekilde öldürdüğü iddia edilen uyuşturucu bağımlısı genç, kardeşi tarafından polise teslim edildi. Öldürülen annenin, olaydan saatler önce ambulansla hastaneye götürülen oğlu için gözyaşı döktüğü öğrenildi

uyuşturucu bağımlısı
İHA

Adana'da, edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Erol G. (34) birkaç gün önce uyuşturucu parası istediği annesi Durdu Güden (54) ile tartışıp ona kızarak evin camlarını kırdı. Bu nedenle Durdu Güden büyük oğlu tarafından alınıp kendi evine götürüldü.

YİNE UYUŞTURUCU PARASI İSTEDİ

İHA'daki habere göre dün akşam Durdu Güden tekrar evine geldi. Erol G. annesinden yine uyuşturucu parası isteyince aralarında yine kavga çıktı. Erol G. bunun üzerine yine evin kapılarını ve pencerelerini kırdı. Araya komşuların ve akrabaların girmesiyle kavga bitti.

OĞLUNUN ARKASINDAN AĞLADI

Bir süre sonra Erol G. dişi ağrıyıp rahatsızlanınca ambulans çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri diş ağrısını geçirmek için ilacı fazla almasından dolayı rahatsızlandığını belirlediği genci hastaneye götürdü. Annesi Durdu Güden oğlu için gözyaşlarını tutamadı. Hastaneye götürülen Erol G. tedavi olduktan sonra gece tekrar evine geldi. Eve gelir gelmez annesiyle yine tartıştı. Yine akrabaların araya girmesiyle kavga yatıştırıldı.

"BAŞINA DEFALARCA VURDU"

Bu sabah ise Erol G. Karslılar Mahallesi'ndeki ablasının evine giderek ondan para istedi. Abla kardeşinin durumundan şüphelenerek diğer kardeşini arayıp eve bakmasını istedi. Kardeşi eve gidip baktığında annesini çekyatın üzerinde kanlar içinde gördü. Hemen sağlık ekiplerine haber verip, ablasının evine gidip kardeşini Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüp teslim etti. Olay yerine gelen polis de inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemede kadının başına sert bir cisimle defalarca vurularak öldürüldüğü belirlendi.

DİĞER ÇOCUKLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Erol G.'nin uyuşturucu almak için annesinden para istediği vermediği için sabahleyin yine kavga ettikleri bu nedenle kafasına demir ya da tahta sopa ile defalarca vurarak öldürdüğü ileri sürüldü. Zanlı ifadesi alınmak üzeri Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürülerken, annenin diğer çocukları gözyaşlarına boğuldu. Kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İrlandalı YTS sınır dışı edildi
GÜNDEMİrlandalı YTS sınır dışı edildi
Son dakika... Eğirdir'in tabandan bağlı olduğu Beyşehir Gölü de kurudu! - Haberler
GÜNDEMKötü haber! Eğirdir ve Beyşehir ölüyor!
Kış lastiği uygulaması zorunlu mu 2019: Hangi araçlara zorunlu? Zorunlu kış lastiği cezası ne kadar?
GÜNDEMZorunlu kış lastiği uygulaması 2019 zorunlu mu?
Son dakika! Soylu: Adil Öksüz'ün yerini biliyoruz
GÜNDEMSoylu: Adil Öksüz'ün yerini biliyoruz
E-okul öğrenci giriş sayfası 2019-2020! E-okul VBS veli bilgilendirme sistemi nasıl açılır? E-okul'dan uyarı geldi
GÜNDEME-okul öğrenci giriş sayfası 2019-2020
Son dakika... Havaların soğumasıyla Uludağ'a ilk kar düştü! - Haberler
GÜNDEMUludağ'a ilk kar düştü!
Kılıçdaroğlu'ndan eğitim, hukuk, ekonomi eleştirisi
GÜNDEMKılıçdaroğlu'ndan eğitim, hukuk, ekonomi eleştirisi
10 yıldır satışta! Sinan'ın 437 yıllık eseri Haliç'e karşı çürüyor - Haberler
GÜNDEMSinan'ın eseri 10 yıldır satışta: Çürüyor
Af yasası SON DURUM! Af yasası ceza indirimi son dakika bugün ne doldu? 1 Aralık genel af yasası ne durumda?
GÜNDEMAf yasası son durum ne oldu?
Son dakika... Akılalmaz olay! Fas uyruklu kadın Taksim’i birbirine kattı! - Haberler
GÜNDEMFas uyruklu kadın Taksim’i birbirine kattı!
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X