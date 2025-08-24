Habertürk
        Arnavutköy'de ormanlık alanda yangın

        Arnavutköy'de ve Marmara Adası'nda yangın

        Arnavutköy'de İstiklal Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 3 bin metrekarelik alana yayılan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın mezarlığa metreler kala ekiplerin çalışması ile söndürüldü. Öte yandan Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2025 - 23:55 Güncelleme: 25.08.2025 - 01:23
        Arnavutköy'de ve Marmara Adası'nda yangın
        İstanbul'un Arnavutköy ilçesi İstiklal Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 3 bin metrekarelik alana yayılan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

        Yangın, İstiklal Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen alevlere Arnavutköy İtfaiyesi’nden çok sayıda ekip sevk edildi. Söndürme ve soğutma çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi.

        Yaklaşık bir saatlik müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Ormanlık alanın hemen yanında bulunan Asri Mezarlık nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın mezarlığa ulaşmadan söndürülürken, bölgede itfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.

        MARMARA ADASI'NDA YANGIN

        Marmara Adası'ndaki Yeni Mahalle'nin üst kısmındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Ormanlık alana doğru büyüyen yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve Marmara Adalar Belediyesi ekipleri karadan müdahale ediyor.

        Gemiler vasıtasıyla Avşa Adası ile Erdek'ten de Marmara Adasına su tankeri ve itfaiye aracı getiriliyor.

        Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

