İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın aldığı kararla, Atatürk Havalimanı metro istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın risk oluşturması nedeniyle durduruldu
— Metro İstanbul (@metroistanbul_) September 22, 2019
İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın aldığı kararla, Atatürk Havalimanı metro istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın risk oluşturması nedeniyle durduruldu
— Metro İstanbul (@metroistanbul_) September 22, 2019
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