Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkım kontrolden çıktı: Yaşanan panik anları kamerada

        Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkım kontrolden çıktı: Yaşanan panik anları kamerada

        Avcılar'da bir apartmanda kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkım kontrolden çıkınca moloz parçaları cadde üzerine döküldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 10:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kentsel dönüşüm yıkımı kontrolden çıktı

        Avcılar’da bir apartmanda kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkım kontrolden çıkınca moloz parçaları cadde üzerine döküldü. Ölen ya da yaralanan olmazken vatandaşların panikle kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        YIKIM SIRASINDA MOLOZ PARÇALARI CADDEYE DÖKÜLDÜ

        Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Reşit Paşa Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapıldığı sırada moloz parçaları cadde üzerine döküldü. Yaşanan o anlar çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        VATANDAŞLAR CAN HAVLİYLE KAÇTI

        Görüntülerde, vatandaşların kaldırımda yürüdüğü sırada, etrafı toz bulutu kapladığı ve vatandaşların can havliyle kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Aşırı hava olayları normalleşti; 1 yıl kuraklık, 1 yıl sel

        Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Güray Doğan, iklim değişikliği ile birlikte aşırı hava olaylarının arttığını belirterek, "1 sene kurak, 1 sene aşırı yağışlı dönemler artık normalleşti. Ciddi kuraklık dönemleri toprağın geçirgenliğini azalttı. Su toprağa işlemedi...
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Yeni normal: 1 sene kurak, 1 sene aşırı yağış!
        Yeni normal: 1 sene kurak, 1 sene aşırı yağış!
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Game of Thrones evreni beyazperdeye taşınıyor
        Game of Thrones evreni beyazperdeye taşınıyor
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Trafikteki tartışmada araca çarptı!
        Trafikteki tartışmada araca çarptı!
        Sezen Aksu'dan 'Veliaht'a özel şarkı
        Sezen Aksu'dan 'Veliaht'a özel şarkı