Avcılar’da bir apartmanda kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkım kontrolden çıkınca moloz parçaları cadde üzerine döküldü. Ölen ya da yaralanan olmazken vatandaşların panikle kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

YIKIM SIRASINDA MOLOZ PARÇALARI CADDEYE DÖKÜLDÜ

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Reşit Paşa Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapıldığı sırada moloz parçaları cadde üzerine döküldü. Yaşanan o anlar çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

VATANDAŞLAR CAN HAVLİYLE KAÇTI

Görüntülerde, vatandaşların kaldırımda yürüdüğü sırada, etrafı toz bulutu kapladığı ve vatandaşların can havliyle kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.