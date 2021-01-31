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HaberlerDünyaSON DAKİKA:m Avrupa'da mutasyona uğramış koronavirüs alarmı! Giriş çıkışlar yasaklanıyor! - Haberler
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Avrupa'da mutasyona uğramış koronavirüs alarmı! Giriş çıkışlar yasaklanıyor!

Avrupa ülkelerinde koronavirüsün hızlı yayılan türü sebebiyle vakalarda artış devam ederken, ülkeler tedbirler almaya devam ediyor. Fransa, yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde AB dışındaki ülkelerden giriş çıkışları 31 Ocak'tan itibaren askıya alacak. Almanya ise, mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan yeni tip koronavirüs tiplerinin yoğun görüldüğü ülkelerden gelen yolcuların ülkeye girişini yasaklama kararı aldı. Danimarka da Kovid-19'un hızlı yayılan türü sebebiyle 28 Şubat'a kadar kapalı kalacağını açıkladı.

SON DAKİKA:m Avrupa'da mutasyona uğramış koronavirüs alarmı! Giriş çıkışlar yasaklanıyor! - Haberler
Avrupa'da mutasyon alarmı!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Fransa Başbakanı Jean Castex, Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkanlığında düzenlenen Savunma Konseyi toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 salgının durumunun endişe verici olduğunu ifade eden Castex, ülke genelinde 18.00-06.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının Kovid-19'a karşı etkili olduğunu ancak yetersiz kaldığını söyledi.

Castex, şimdilik yeniden karantina kararı almayacaklarını ancak salgına karşı ek tedbirlerin hayata geçirileceğini aktardı.

"AB dışındaki ülkelerden Fransa'ya giriş çıkışlar zaruri haller dışında 31 Ocak'tan itibaren yasaklanacak." diyen Castex, sınırlarda çalışanlar hariç AB ülkelerinden gelenler için ise PCR testinin zorunlu olacağını açıkladı.

Castex, ülkede gıda ürünlerinin satılmadığı büyük alışveriş merkezlerinin 31 Ocak'tan itibaren kapatılacağını belirtti.

Sokağa çıkmanın yasak olduğu saatlerde polis ve jandarmanın kontrolleri sıkılaştıracağını kaydeden Castex, insanların mümkün olduğunca evden çalışması gerektiğini söyledi.

FRANSA'DA SON DURUM

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 22 bin 258 yeni vaka tespit edildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte hastanelerde 356 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 465 kişi yaşamını yitirdi. Virüs kaynaklı toplam can kaybı, hastanelerde 52 bin 917 ve bakımevlerinde 22 bin 703 olmak üzere 75 bin 620'ye çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 22 bin 858 artışla 3 milyon 153 bin 487'ye yükseldi.

ALMANYA'DAN SEYAHAT YASAĞI KARARI

Alman Haber Ajansının (DPA) İçişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre, Alman hükümeti, mutasyona uğramış Kovid-19'un yoğun olarak görüldüğü ülkelerden gelen uçak, tren, otobüs ve gemi şirketlerine 17 Şubat’a kadar yolcu taşıma yasağı getirdi.

Şimdilik bu yasak yarından itibaren İngiltere, İrlanda, Portekiz, Güney Afrika ve Brezilya, 31 Ocak'tan sonra da Afrika kıtasında yer alan Esvatini ve Lesotho’dan gelenler için geçerli olacak.

Almanya vatandaşları, Almanya’da ikamet eden yabancılar, transit yolcular, sağlık çalışanları ile malların taşınması bu yasaktan muaf tutulacak.

Almanya ayrıca Kovid-19 salgında "yüksek riskli" olarak tanımlanan bölgelerden gelen yolculardan ülkeye girmeden önce negatif PCR testi sonucu istiyor.

ALMANYA'DA SON 24 SAATTE 794 CAN KAYBI

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında 24 saatte 794 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 56 bin 546'ya yükseldi.
Ülkede son 24 saatte 12 bin 321 korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 205 bin 171'e ulaştı. Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 911 bin 800 kişinin virüsü yenerek iyileştiği kaydedildi.

İNGİLTERE'DE KORKUTAN TABLO

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1200 artarak 105 bin 571'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 23 bin 275 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 796 bin 88'e çıktı.

Son 24 saatte 1200 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 105 bin 571'e yükseldi. İngiltere, "Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke" olmaya devam ediyor.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 8 milyon 378 bin 940'a ulaştı, bunlardan 480 bin 432'sine ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 34 bin 783 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 832'si yoğun bakımda bulunuyor.

DANİMARKA'DA KISITLAMALAR UZATILDI

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin 3 hafta daha uzatıldığını açıkladı.

Frederiksen, Başbakanlık Basın Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19’un hızlı yayılan türü B117’nin daha fazla kişide görülmeye başlandığına işaret ederek bu nedenle Danimarka’nın 28 Şubat’a kadar kapalı kalacağını bildirdi.

Normalleşme çerçevesinde ilk etapta ilkokul öğrencilerinin okula dönmesinin planlandığına vurgu yapan Başbakan Frederiksen, ülkenin geçen yıl ilkbaharda olduğu gibi hızlı bir şekilde önlemleri kaldırmayacağını, önlemlerin aşama aşama gevşetileceğini ve en son sırada gece hayatına yönelik kısıtlamaların yumuşatılmasının planlandığını kaydetti.

Toplantıda söz alan Devlet Serum Enstitüsü Direktörü Henrik Ullum, B117’nin ülkedeki Kovid-19 vakalarının yüzde 13’ünde görüldüğüne işaret etti.

DANİMARKA 16 ARALIK'TAN BU YANA KAPALI

Danimarka’da 16 Aralık’ta alınan kararla gıda ve ilaç malzemesi satan mağazalar hariç, tüm dükkanlar geçici olarak aşama aşama 4 Ocak’a kadar kapatılmıştı. Ülkede kamu çalışanları evlerine gönderilmiş, eğitim kurumları da uzaktan eğitime geçmişti. 29 Aralık’ta ise bu kararın 17 Ocak’a kadar uzatıldığı duyurulmuştu.

5 Ocak’ta alınan kararda ise en fazla 10 kişi olan bir araya gelme kuralı 5 kişiye düşürülmüş, 1 metre olan sosyal mesafe uygulaması ise 2 metreye çıkarılmış, ülkede risk seviyesi 4’ten 5’e yükseltilmişti.

13 Ocak’ta yapılan açıklamada önlemlerin 7 Şubat’a kadar uzatıldığı açıklanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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