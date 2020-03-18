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Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi almaya devam ederken virüsün ekonomik etkileri de ağırlaşıyor. İktisadi faaliyetin durma noktasına gelmesiyle şirketler de zora girdi ve küresel resesyon beklentilerinin güçlenmesiyle merkez bankalarının faiz indirimlerine hükümetler de ek teşvik paketleri getirmeye başladı.

Havacılık salgının en sert vurduğu sektörlerin başında geliyor. Standar and Poor's dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden Alman Lufthansa'nın notunu çöp seviyesine çekti. Geçen sene batan batan Thomas Cook'un akıbetine uğramak istemeyen İngiliz şirketleri de başta British Airways olmak üzere hükümetle görüşüyor.

İtalya'nın bir süredir zor durumda olan ve kurtarma paketleriyle operasyonlarının sürmesi sağlanıp satışına çalışılan ülkenin en büyük havayolu şirketi Alitalia için kamulaştırma kararı çıktı.

İtalyan hükümeti 500 milyon euro kaynak ayırarak 12 binden fazla çalışanı olan ve onlarca uçaklık filosuyla dünyada 100 noktaya uçan Alitalia tamamen devlet kontrolüne geçti.

İtalyan hükümeti zor durumdaki işletmeler ve salgının ekonomideki etkilerini hafifletmek için 100 milyar euro kredi sağlayacak.

AVRUPA'DAN 1 TRİLYON EURO ÜZERİNDE KAYNAK

İtalya ile birlikte salgının en ağır yaşandığı İspanya ise gayrı safi yurt içi hasılasının neredeyse beşte birine varan bir destek paketiyle virüse karşı mücadele edecek. 100 bin çalışanın işsiz kalma riski taşıdığı İspanya'da iktidardaki Sosyalist Parti Lideri Sanches 200 milyar euroluk kaynak ayrıldığını duyurdu.

Olağanüstü zamanlarda olağanüstü önlemler alınması gerektiğini belirten Sanchez hükümeti, 100 milyar euroluk devlet garantisi altındaki bölümle şirketleri iflastan kurtarmak için gereken sermayenin verileceğini açıkladı. Ayrıca küçük işletme sahipleri, kendi işini yapan ya da serbest çalışan kişilere de yardım edilecek. Önlemler arasında Sosyal güvenlik katkılarının gevşetilmesi, başta mortgage olmak üzere kredi ödemelerinin ertelenmesi, hastanelerin kamulaştırılması gibi unsurlar da var.

Fransa'da ise Macron hiçbir şirketin iflasına izin vermeyeceklerini duyururken ekonomi için alınan önlemler çerçevesinde işten çıkarılan kişilere ödenmek üzere 8.5 milyar euroluk paket hazırlandı. Şirketler için ise vergi ödemelerinin ötelenmesi, küçük şirketlerinin kira ve fatura ödemelerinin askıya alınması ve gerekirse bazı endüstrilerin kamulaştırılması da var. Vergiler ve sosyal güvenlik primleri için 32.5 milyar euroyu gözden çıkaran Macron hükümetinin 300 milyar euro civarında likidite sağlamaya da hazır olduğu açıklandı.

Açıklanan önlemler Fransa'nın GSYH'nin yüzde 2.2 olarak planlanan bütçe açığını yüzde 3.9'a çıkarabileceği belirtildi.

Fransa'da otomotiv sektörü başta PSA ve Renault olmak üzere üretimi durdurdu ve Acvrupa genelindeki 35 fabrikasını kapatmıştı. Air France ve Airbus da zor durumdaydı.

Alman hükümeti ise 500 milyar euro büyüklüğe sahip paketle pandemiden etkilenen tüm şirketlere sınırsız likidite verileceğini duyurdu. Maliye Bakanı Olaf Scholz önlemleri bazukaya benzetirken zordaki şirketlerin vergi ve kredi ödemelerinin erteleneceğini, kalkınma bankaları üzerinden de kredi musluklarının açılacağını ifade etti.

Birleşik Krallık da 360 milyar euroluk bir paketle krizle mücade edecek. Şirketlerin paraya erişimi kolaylaştırılırken hanehalkının mortgage borçları en az 3 ay ertelenecek. Trump yönetimi de 850 milyar dolarlık bir paketle kongrenin kapısını çalacak.