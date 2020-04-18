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Siparişi getirdi! Yaşlı kadını ayakkabı bağcığıyla boğdu!

İstanbul Bakırköy'de, tek başına yaşayan ve koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 79 yaşındaki Meral Ahmetoğlu, market siparişini getiren bir kurye tarafından ayakkabı bağcığı ile boğularak öldürüldü

yaşlı kadını boğdu
DHA

İstanbul Bakırköy'deki Kartaltepe Mahallesi'nde, geçen hafta insanı dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşayan ve koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 79 yaşındaki Meral Ahmetoğlu, birtakım ihtiyaçları için markete telefon açtı. Siparişi getiren kurye Recep Y. ile yaşlı kadın arasında para üstü nedeniyle tartışma çıktı.

 

AYAKKABI BAĞCIĞIYLA BOĞDU

DHA'da yer alan habere göre Recep Y., yaşlı kadından önceki alışverişinden kalan 8 lirayı istedi. Meral Ahmetoğlu parayı vermeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Recep Y. yaşlı kadını ayakkabı bağcığı ile boğarak öldürdükten sona cep telefonunu alarak kaçtı. Yaşlı kadının cansız bedeni annesine ulaşamayınca eve gelen kızı tarafından bulundu.

"BORCUMU İSTEDİM VERMEDİ SİNİRLENDİM"

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ve Bakırköy Asayiş Büro Amirliği, kamera kayıtlarından eve gelen kuryenin kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan kurye Recep Y.'nin ilk ifadesinde; "Daha önceki siparişten 8 lira borcu vardı. Söyledim vermedi. Sinirlendim. Aramızda tartışma çıktı. Arbede sırasında hayatını kaybetti" dediği iddia edildi. Recep Y.'nin Meral Ahmetoğlu'nun evinden aldığı cep telefonunu da sattığı öğrenildi.

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